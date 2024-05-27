الجزائر تقدم لفرنسا قائمة ممتلكات تاريخية "منهوبة" لاسترجاعها

قدمت الجزائر للجانب الفرنسي قائمة من الممتلكات المحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية، والتي تعود إلى فترة الاستعمار، لغايات استرجاعها في أقرب وقت.

وكشفت اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، في بيان، الإثنين، عن نتائج لقائها الخامس، الذي عُقد مؤخراً في مقر الأرشيف الوطني، حيال معالجة ملف الذاكرة.

وأكدت اللجنة، التي ستعقد اجتماعها المقبل في فرنسا بداية شهر تموز/يوليو المُقبل، "ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار فوج العمل المختلط الجزائري الفرنسي حول مسألة الأرشيف".

وقدم الجانب الجزائري "قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية ذات دلالات رمزية وهي محفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية، ومقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر".

وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن "اللجنة الفرنسية وافقت على القائمة بالإجماع وتعهدت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أجل عودة الممتلكات إلى بلدها الأصلي، في أقرب وقت ممكن".