إيران لحسن نصر الله: إسرائيل تعرف مكانك وتريد اغتيالك

وجهت إيران تحذيراً عالياً إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، من احتمالية أن تقوم إسرائيل باغتياله، بحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأشار التقرير إلى أن الموساد "يعرف الموقع الدقيق لحسن نصر الله في جميع الأوقات حتى لو غيّر أماكن تواجده".

وأضافت الصحيفة أن "نصر الله نفسه يعرف أن إسرائيل يمكن أن تصل إليه ولكنها تحجم عن ذلك".

وقال رئيس الموساد السابق يوسي كوهين مؤخراً: "نحن نعرف الموقع الدقيق للأمين العام للتنظيم الإرهابي، ويمكننا القضاء عليه في أي لحظة".

وأضاف: "إذا تم اتخاذ قرار بتصفية الحسابات مع نصر الله، يمكن لإسرائيل أن تفعل ذلك في أي وقت".

وأوضحت الصحيفة أن مبعوثاً إيرانياً وصل بيروت فور اغتيال قائد وحدة "ناصر" التابعة لحزب الله في جنوب لبنان طالب سامي عبد الله، والتقى مقربين من حسن نصر الله في غرفة مغلقة لإبلاغهم بقلق إيران من أن إسرائيل تستهدف نصر الله نفسه.

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإنه طالما كان مفهوماً أن حزب الله يعتقد أن إسرائيل لا تنوي القضاء على نصر الله، على مدار 32 عاماً من قيادته للحزب.