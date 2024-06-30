بعد تقارير عن ارتفاع الأسعار.. السيسي يعد بتخفيف معاناة المصريين

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يعلم بشكل كامل حجم المعاناة التي يعانيها المصريون، إثر ما يواجهونه من ارتفاع الأسعار، متعهدًا بالعمل على تخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الأسر في البلاد.

وخلال كلمة وجهها للشعب المصري في ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو/ حزيران التي تصادف، اليوم الأحد، تطرق السيسي إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي إثر تقارير عن ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي في مصر.

وأضاف "أتوجه بالحديث إلى كل المصريين إلى كل رجل مصري وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وأقول لهم: "إنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة".

وشدد الرئيس المصري أن "شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام".