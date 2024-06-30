بعد تقارير عن ارتفاع الأسعار.. السيسي يعد بتخفيف معاناة المصريين
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يعلم بشكل كامل حجم المعاناة التي يعانيها المصريون، إثر ما يواجهونه من ارتفاع الأسعار، متعهدًا بالعمل على تخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الأسر في البلاد.
وخلال كلمة وجهها للشعب المصري في ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو/ حزيران التي تصادف، اليوم الأحد، تطرق السيسي إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي إثر تقارير عن ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي في مصر.
وأضاف "أتوجه بالحديث إلى كل المصريين إلى كل رجل مصري وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وأقول لهم: "إنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة".
وشدد الرئيس المصري أن "شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام".
وأعرب السيسي عن تفاؤله في أن مصر "تمضي على طريق التنمية والنهضة، ولا رجعة عن هذا المسار، وعن تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين".
ملف التهجير
وفي ملف التهجير أكد الرئيس المصري أن بلاده "صمدت بعزة وكرامة أمام مساعي تهجير الفلسطينيين إلى مصر، وأسمعت صوتها واضحًا جليًّا، حماية لأمنها القومي، ومنعًا لتصفية الحق الفلسطيني".
وأوضح السيسي أن المنطقة تمر بتغيرات خطيرة، خلال الفترة الأخيرة "فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة، التي غاب فيها ضمير الإنسانية، وما بين محاولات خبيثة، لفرض التهجيـر القسـري نحو أراضي مصر".
وأضاف الرئيس المصري: "كان موقف مصر، نبيلًا وشريفًا ووطنيًّا.. لم تصمت مصر، بالفعل قبل القول، عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين، بكل ما أوتيت من قوة وعزم، وكذلك، صمدت أمام مساعي التهجير".