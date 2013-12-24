وزير الدفاع العراقي ينجو من محاولة اغتيال

بغداد ـ نجا وزيرالدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة انفجرت بموكبه في الطريق السريع بمدينة الفلوجه غرب بغداد فيما جرح اثنان من أفراد حمايته.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري في بيان "تعرض فجر الثلاثاء موكب وزيرالدفاع سعدون الدليمي لانفجارعبوة ناسفة على الطريق العام بين الفلوجة والرمادي، ما أدى الى إصابة 2 من عناصر حمايته بجروح وإلحاق اضرار مادية باحدى عجلات سيارات الموكب".

وتشهد محافظة الانبار منذ الأحد الماضي عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم (ثأر القائد محمد) في إشارة إلى قائد الفرقة السابعة الذي قتل مع عدد من ضباطه وجنوده في كمين بصحراء المحافظة في اليوم المذكور.

وتهدف الحملة التي تشارك فيها قوات مشتركة من الجيش والشرطة مدعومة بالطيران لضرب قواعد تنظيم القاعدة في صحراء المحافظة.