تونس تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي للاحتجاج على قتل ذيبي في مرسيليا

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، فجر اليوم الخميس، استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي، لتسليمه احتجاجًا شديد اللهجة على مقتل شاب تونسي في مرسيليا على يد الشرطة الفرنسية.

وكان المدعي العام نيكولا بيسوني قد قال في تصريح صحفي إن شابًا تونسيًا مقيمًا في فرنسا طعن مدير فندق كان قد طرده للتو لعدم سداده مستحقاته.

وجاء في بيان للخارجية التونسية أنه "على إثر قتل المواطن التونسي عبد القادر ذيبي، يوم 02 سبتمبر 2025، بمدينة مرسيليا... تم استدعاء القائم بأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية بتونس، في غياب سفيرة الجمهورية الفرنسية الموجودة خارج البلاد، لإبلاغه احتجاجاً شديد اللهجة على واقعة القتل من قبل أفراد من الشرطة الفرنسية".

وأضاف البيان: "طالب كاتب الدولة القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلاً غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات. كما تعتزم تونس اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم".

وتابع البيان: "من جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته إلى سفير تونس بباريس بإبلاغ الموقف التونسي نفسه إلى السلطات الفرنسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قنصليتنا العامة بمرسيليا للإسراع بنقل جثمان الفقيد إلى تونس في أسرع وقت ممكن".

وأكمل البيان: "اتصلت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بعائلة الفقيد لتقديم التعازي وإحاطتها بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل حفظ حقوق الفقيد وحقوق ذويه".

وختم البيان بالقول: "تجدد تونس التزامها الكامل وحرصها الشديد على حماية مصالح كل التونسيين والدفاع عنهم أينما كانوا في الخارج".

