دبلوماسيون ومحللون لـ "إرم نيوز": تهجير سكان غزة لمصر خطر يهدد المنطقة
حذر دبلوماسيون وبرلمانيون ومحللون مصريون من خطورة خطط إسرائيلية تهدف لإفراغ قطاع غزة من سكانه، ودفعهم باتجاه الأراضي المصرية، وهو أمر رفضته القاهرة ودول عربية باعتباره يمهد لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى.
وشدد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، على أن "تفريغ غزة من سكانها يضر بالقضية الفلسطينية.. وأن مصر ليست بديلة عن فلسطين".
وقال العوضي في تصريحات لـ"إرم نيوز" : " اتجاه سكان غزة جنوبًا إلى منفذ رفح مرفوض جملةً وتفصيلًا.. وتعمل القيادة المصرية على الحفاظ على الشعب الفلسطيني ومرتكزات القضية الفلسطينية".
وأوضح أن "الأمن القومي المصري لا يسمح بوجود الفلسطينيين على أرض مصر، على الرغم من أن الدولة تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ من كل الدول، ولكن هؤلاء اللاجئين سيعودون لبلادهم بعد عودة الاستقرار، في حين يعاني الفلسطينيون وضعًا مختلفًا بالنظر إلى الشواهد التاريخية منذ 1948".
مشهد معقد
في حديث لـ"إرم نيوز"، قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن "نزوح الفلسطينيين من غزة مرفوض تمامًا من الدولة، ومصر لم تغلق حدودها مع القطاع أمام المعونات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن "القاهرة تجري اتصالات مع الأطراف كافة في هذا الاتجاه".
وأكد حجازي أن "المشهد معقد، ولا بد من تدخل المجتمع الدولي، ومصر تعرف جيدًا كيف تدافع عن أمنها القومي".
خطر إقليمي
واعتبر اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية في مصر، أن "تفريغ غزة من أهاليها يؤثر على القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي بالتبعية، ومن ثم الأمن القومي المصري، لأن النزوح يمثّل تصفية القضية برمتها".
وأكد العمدة ضرورة الاحتكام للقانون الدولي الإنساني، وضبط النفس، مطالبًا المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره، ووقف أعمال العنف التي تضر بالمدنيين.
رفض مصري
وأكد اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، أن الرفض المصري للخطط الإسرائيلية، أجبر تل أبيب على التعامل مع القضية بنحو مختلف.
وقال إسرائيل دعت الفلسطينيين إلى التراجع من القطاع لمسافة 14 كيلومترًا حتى جنوب نهر غزة، وهذا يُعدُّ تجاوبًا إسرائيليًّا للمطالبات المصرية".
الحل العسكري وراد
قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، إن "المحولات الإسرائيلية لتفريغ 1.1 مليون فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها، قد يؤدي إلى كوارث بمنطقة الشرق الأوسط، عبر اتساع رقعة الصراع".
وأشار فارس، إلى التصريحات المصرية الرسمية التي شددت على أن هذا السيناريو يُمثّل انتهاكًا خطيرًا للأمن القومي للبلاد، قائلًا: "إن القاهرة لن تسمح بتصفية هذه القضية".
ويرى أستاذ العلاقات الدولية، أن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع القضية بما فيها الحل العسكري، مؤكدًا أن "مصر ستتدخل لحماية أمنها القومي بأي طريقة"، مستنكرًا "الحديث عن مقايضات بين القاهرة وتل أبيب من تحت الطاولة".