دبلوماسيون ومحللون لـ "إرم نيوز": تهجير سكان غزة لمصر خطر يهدد المنطقة

وقال العوضي في تصريحات لـ"إرم نيوز" : " اتجاه سكان غزة جنوبًا إلى منفذ رفح مرفوض جملةً وتفصيلًا.. وتعمل القيادة المصرية على الحفاظ على الشعب الفلسطيني ومرتكزات القضية الفلسطينية".

وأوضح أن "الأمن القومي المصري لا يسمح بوجود الفلسطينيين على أرض مصر، على الرغم من أن الدولة تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ من كل الدول، ولكن هؤلاء اللاجئين سيعودون لبلادهم بعد عودة الاستقرار، في حين يعاني الفلسطينيون وضعًا مختلفًا بالنظر إلى الشواهد التاريخية منذ 1948".

مشهد معقد

في حديث لـ"إرم نيوز"، قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن "نزوح الفلسطينيين من غزة مرفوض تمامًا من الدولة، ومصر لم تغلق حدودها مع القطاع أمام المعونات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن "القاهرة تجري اتصالات مع الأطراف كافة في هذا الاتجاه".

وأكد حجازي أن "المشهد معقد، ولا بد من تدخل المجتمع الدولي، ومصر تعرف جيدًا كيف تدافع عن أمنها القومي".