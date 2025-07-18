غارات إسرائيلية تستهدف مواقع داخل السويداء

أفادت وسائل إعلام سورية، الجمعة، بأن طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت بأربع غارات مواقع داخل محافظة السويداء جنوبي العاصمة دمشق بالتزامن مع محاولة مجموعات مسلحة من العشائر السورية إلى مركز مدينة السويداء جنوب العاصمة دمشق.

وتسود حالة من الغموض والحذر في محافظة السويداء بعد إعلان العشائر العربية النفير العام والتوجه إلى مركز مدينة السويداء، وسط أنباء عن قطع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت والتيار الكهربائي عن جميع أنحاء المحافظة.

وكانت مجموعات مسلحة من العشائر البدوية قد أعلنت سيطرتها على دوّار العنقود، الواقع عند مدخل مدينة السويداء في إطار تحركها للتقدم نحو وسط المدينة.

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وبدأ مقاتلو العشائر بالهجوم على مدينة السويداء وسيطروا على عدد من القرى والبلدات أبرزها بلدة المزرعة واقتربوا من مدينة السويداء من الجهة الشمالية طريق دمشق.

وقال مصدر في قوات العشائر لوكالة الأنباء الألمانية، إن عدد مقاتلي العشائر المشاركة في الهجوم يتجاوز 50 ألف مقاتل وأن عشرات الآلاف ينتظر وصولهم فجر اليوم الجمعة قادمين من مناطق شرق سوريا ومحافظة حلب وريفها.

وأضاف المصدر أن "41 قبيلة وعشيرة تشارك في المعارك وهذا العشائر تشكل أكثر من 70 % من سكان سوريا".

وبحسب مصادر قبلية فإن أكثر من 100 شخص قتلوا يوم الخميس خلال هجوم لفصائل موالية للشيخ حكمت الهجري وأن عشرات الآلاف هجروا من قراهم وتم إحراق منازلهم.