مثير للجدل.. ماذا وراء خطاب سموتريتش في باريس؟
من المنتظر أن يؤدي الخطاب الذي ألقاه وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، في العاصمة الفرنسية باريس، والذي أنكر خلاله وجود الشعب الفلسطيني، إلى ردود فعل إقليمية ودولية، قياسا على دعوته السابقة لحرق بلدة "حوارة" الفلسطينية.
وألقى سموتريتش خطابه من فوق منصة رُسمت عليها ما تسمى "خريطة إسرائيل الكبرى"، وضمت كامل الأراضي الأردنية.
وكانت بيانات حادة اللهجة صدرت عن وزارة الخارجية الفلسطينية، وكذلك عن رئيس الوزراء محمد اشتية، ردا على خطاب ألقاه الوزير الذي يرأس كتلة "الصهيونية الدينية".
وألقى سموتريتش خطابه باللغة العبرية أمام قرابة 300 من النشطاء المنتمين لحزب "الليكود" في فرنسا، ضمن حفل تأبين ناشط الحزب، جاك كوبو، أحد زعماء "الاتحاد الصهيوني العالمي"، بينما كانت هناك مترجمة تباشر ترجمته مباشرة إلى اللغة الفرنسية.
زيارة غير رسمية
ولا تحظى زيارة سموتريتش إلى باريس بالطابع الرسمي، حيث كانت وزارة الخارجية الفرنسية ذكرت في بيان، الأسبوع الماضي، أن مندوبين عن الحكومة "لن يلتقوا مع وزير المالية الإسرائيلي، بسبب مواقفه وتصريحاته العنصرية".
وأضافت أنها لم تتلق بلاغا رسميا بشأن زيارة سموتريتش إلى باريس، وشددت أنه في جميع الأحوال لا يتوقع عقد لقاء معه.
وتأتي تلك الزيارة بعد أن قاطع البيت الأبيض وزير المالية الإسرائيلي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وامتنع جميع المسؤولين الأمريكيين عن لقائه هناك، حيث ألقى خطابا أمام مؤتمر لشركة "سندات إسرائيل" الداعمة للدولة العبرية.
وسلطت قناة "أخبار 13" الضوء على خطاب سموتريتش، الإثنين، وذكرت أنه كان توجه إلى باريس، الأحد، بعد أن اختصر رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد إلى البلاد للمشاركة في النقاشات الخاصة بخطة الإصلاح القضائي.
ومن ثم وجدت أن زيارة وزير المالية إلى باريس تثير تساؤلات، لا سيما وأن اليوم يشهد جلسات نقاش بشأن الموازنة وتفاصيل أخرى بشأن الضرائب والمنح للعمال.
شخص "منبوذ"
ونشرت القناة عبر حسابها على "تويتر" صورة سموتريتش أثناء إلقاء الخطاب، بينما تظهر ما أسمتها خريطة إسرائيل الكبرى، والتي تشمل الأردن.
وكشفت صحيفة "معاريف"، الإثنين، أن إدارة قاعة المناسبات التي كان ينبغي أن يلقي فيها سموتريتش كلمته في مدينة بولون، رفضت في اللحظات الأخيرة بعد أن علمت بوجوده، ومن ثم نُقلت الفعاليات إلى قاعة مناسبات يهودية في وسط العاصمة باريس.
وحرص منظمو الحدث على عدم السماح للصحفيين غير الداعمين لإسرائيل بالدخول خلال كلمة سموتريتش، التي استهلها بالقول: "لا يوجد فلسطينيون، أنا هو الفلسطيني، تماما مثل جدي وجدتي، هذه الحقيقة ينبغي أن تُسمع في قصر الإليزيه وفي البيت الأبيض".
الليكود يدعم
وذكر وزير المالية الإسرائيلي في الخطاب أنه "لا يوجد ما يسمى شعب فلسطيني"، وقال أيضا: "إن الشعب الفلسطيني يعد اختراعا عمره أقل من 100 سنة، إن جدي الذي كان يمثل الجيل الـ 13 بالقدس هو الفلسطيني الحقيقي، وجدتي التي ولدت في ميتولا (شمال إسرائيل على بعد 6 كم عن حدود لبنان) قبل أكثر من 100 سنة لعائلة من الرواد الأوائل هي الفلسطينية الحقيقية".
وأبدى أحد نواب حزب "الليكود"، وهو عضو الكنيست عاميت هاليفي، تأييده لتصريحات سموتريتش، زاعما أن "السلطة الفلسطينية هي المشكلة وليست الحل، وأن اتفاقات أوسلو كانت بغية بناء كيان فلسطيني لكن تبين أنه كيان إرهابي يعمق العداء بين الشعبين"، حسبما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت".
اشتية: لن نهتز
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن اشتية القول، إن حديث سموتريتش "دليل قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف الذي يحكم الحكومة الإسرائيلية الحالية".
وذكر في مستهل جلسة الحكومة، في رام الله، اليوم الإثنين: "هذه التصريحات التحريضية التي تنسجم مع المقولات الصهيونية الأولى (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)، وإن الأراضي الفلسطينية (متنازع عليها)، وتعبر عن عنجهية القوة والغطرسة، لا تهز انتماءنا إلى أرضنا وتاريخنا، وأن كل الآثار والتاريخ تبرهن على التصاق الفلسطيني بأرضه منذ فجر التاريخ البشري والإنساني".
وأضاف اشتية: "نحن الذين أعطينا لفلسطين اسمها وللأرض قيمتها ومكانتها، هذه الأرض لنا، وإسرائيل دولة استعمارية أنشأها المستعمرون والمستوطنون، وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ، وقد تعلمنا من التاريخ أن الاستعمار إلى زوال، وأن إرادة شعبنا وانتماءه لا تهزها تصريحات مزوري التاريخ وادعاءاتهم الباطلة".
فتوح: عقلية إجرامية
وفي الوقت نفسه، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تصريحات الوزير الإسرائيلي، وقال إنه "وزير ينتمي لحكومة الاحتلال الفاشية المتطرف سموتريتش، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني".
وذكر في بيان نقلته "وفا" الإثنين "هذه العقلية الإجرامية التي طالبت قبل عدة أيام بإزالة بلدة حوارة عن الوجود، لم تفاجئنا بإنكار وجود الشعب الفلسطيني، صاحب الأرض الحقيقي والتاريخي، مضيفا أن هذه العقلية الإرهابية تدل على مدى التطرف والعنصرية والفاشية التي تحكم تركيبة حكومة الاحتلال.
ودعا فتوح، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ مواقف جدية من هذه التصريحات الفاشية، باعتبارها دعوة وتحريضا على ارتكاب المجازر وتهجير شعبنا".
وكتب عضو الكنيست أيمن عودة، زعيم حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، عبر حسابه على تويتر، متهكما على تصريحات سموتريتش: "رفاقي الفلسطينيون، انتهى الحفل، بتسلئيل اكتشفنا، يجب أن نعترف أننا جميعا في الواقع من السويد".