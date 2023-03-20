مثير للجدل.. ماذا وراء خطاب سموتريتش في باريس؟

من المنتظر أن يؤدي الخطاب الذي ألقاه وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، في العاصمة الفرنسية باريس، والذي أنكر خلاله وجود الشعب الفلسطيني، إلى ردود فعل إقليمية ودولية، قياسا على دعوته السابقة لحرق بلدة "حوارة" الفلسطينية.

وألقى سموتريتش خطابه من فوق منصة رُسمت عليها ما تسمى "خريطة إسرائيل الكبرى"، وضمت كامل الأراضي الأردنية.

وكانت بيانات حادة اللهجة صدرت عن وزارة الخارجية الفلسطينية، وكذلك عن رئيس الوزراء محمد اشتية، ردا على خطاب ألقاه الوزير الذي يرأس كتلة "الصهيونية الدينية".

وألقى سموتريتش خطابه باللغة العبرية أمام قرابة 300 من النشطاء المنتمين لحزب "الليكود" في فرنسا، ضمن حفل تأبين ناشط الحزب، جاك كوبو، أحد زعماء "الاتحاد الصهيوني العالمي"، بينما كانت هناك مترجمة تباشر ترجمته مباشرة إلى اللغة الفرنسية.