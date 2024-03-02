واشنطن بوست: سياسة بايدن في غزة "غير أخلاقية"

فكرة أفضل من "حماس"

وتابعت الصحيفة، أن الرئيس الأمريكي يتعيّن عليه إخبار إسرائيل بأنها بحاجة لفكرة أفضل من حركة حماس، لإظهار أن العمل والتعاون غير القائمين على العنف من شأنهما أن يؤديَا إلى حياة أفضل للفلسطينيين والأمن الدائم لكلا الشعبين.

وفي السابق، ظن بايدن أن الطريقة الوحيدة للتأثير على إسرائيل هي احتضانها وإظهار التعاطف الحقيقي معها، وإرسال الأسلحة التي تحتاجها، وبالتالي كسب ثقتها لتشكيل ردّها على الهجوم، لكن الصحيفة الأمريكية قالت إن تلك الإستراتيجية المدروسة "فشلت فشلاً ذريعاً".

ومع ذلك، فقد حثّت إدارة بايدن إسرائيل على مراعاة التناسب في ردّها على حركة حماس، لكن إسرائيل مضت قدماً في واحدة من أكثر حملات القصف اتساعاً في هذا القرن ضد سكان يبلغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة، الذين يضمون، وفقاً لتقديرات إسرائيل الخاصة، نحو 30 ألفاً من مقاتلي حركة حماس، بحسب "واشنطن بوست".

ومضت إسرائيل قدماً في الغزو البري للقطاع، رغم تحذيرات الإدارة الأمريكية لها بعدم القيام بذلك، ولم تحصل الهدنة الإنسانية "القصيرة جداً" إلا بعد أن أقنع بايدن الحكومة القطرية بالتوسط في تبادل الرهائن.