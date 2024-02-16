بعد فيديو الرؤوس المقطوعة.. الجيش السوداني يفتح تحقيقًا

أعلن الجيش السوداني أنه فتح تحقيقًا لمعرفة حقيقة الفيديو الذي تم تداوله، منذ أمس، ويظهر فيه أفراد من الجيش يمسكون برأسين مقطوعين، قيل إنهما لأفراد من "قوات الدعم السريع".

وقال الجيش في بيان عبر "فيسبوك" إن "القوات المسلحة تجري حاليًا تحقيقًا في الأمر وستتم محاسبة المتورطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواتنا".