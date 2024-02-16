بعد فيديو الرؤوس المقطوعة.. الجيش السوداني يفتح تحقيقًا
أعلن الجيش السوداني أنه فتح تحقيقًا لمعرفة حقيقة الفيديو الذي تم تداوله، منذ أمس، ويظهر فيه أفراد من الجيش يمسكون برأسين مقطوعين، قيل إنهما لأفراد من "قوات الدعم السريع".
وقال الجيش في بيان عبر "فيسبوك" إن "القوات المسلحة تجري حاليًا تحقيقًا في الأمر وستتم محاسبة المتورطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواتنا".
وأضاف أن الجيش يؤكد "تقيده التام" بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية.
وكان الفيديو قد أثار صدمة في السودان، وقال القيادي البارز في تنسيقية القوى الديمقراطية "تقدم" خالد عمر يوسف، عبر منصة "إكس"، إن "التسجيلات المصورة التي انتشرت أمس لمنتسبين للقوات المسلحة السودانية وهم يتفاخرون بجز رؤوس بشرية، تكشف عن انحطاط أخلاقي وسلوك إرهابي لا يمت للإنسانية بصلة".