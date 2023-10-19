ما هي مهام هيئة العمليات المشتركة في اليمن؟

دشنت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأربعاء، عمل هيئة العمليات المشتركة، المشكّلة، في إبريل/نيسان الماضي، في العاصمة المؤقتة عدن، وفق قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وأكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، خلال تدشين عمل الهيئة، أهمية ومحورية العمليات المشتركة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد عمومًا، والقوات المسلحة على وجه الخصوص.

وفي تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، قال اللواء عبدالحكيم الشعيبي، مدير مكتب وزير الدفاع اليمني، إن "تدشين العمل في هيئة العمليات المشتركة جاء بعد وصول مندوبي المكونات العسكرية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعقد معالي وزير الدفاع، الفريق الركن محسن الداعري، لقاءً مع قيادة هيئة العمليات، ومندوبي المكونات، ليوجّه خلاله ببدء عمل الهيئة".