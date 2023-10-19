ما هي مهام هيئة العمليات المشتركة في اليمن؟
دشنت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأربعاء، عمل هيئة العمليات المشتركة، المشكّلة، في إبريل/نيسان الماضي، في العاصمة المؤقتة عدن، وفق قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وأكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، خلال تدشين عمل الهيئة، أهمية ومحورية العمليات المشتركة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد عمومًا، والقوات المسلحة على وجه الخصوص.
وفي تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، قال اللواء عبدالحكيم الشعيبي، مدير مكتب وزير الدفاع اليمني، إن "تدشين العمل في هيئة العمليات المشتركة جاء بعد وصول مندوبي المكونات العسكرية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعقد معالي وزير الدفاع، الفريق الركن محسن الداعري، لقاءً مع قيادة هيئة العمليات، ومندوبي المكونات، ليوجّه خلاله ببدء عمل الهيئة".
وأشار الشعيبي إلى أن "من مهام الهيئة الحفاظ على الجاهزية القتالية، والاستعداد القتالي لجميع المكونات العسكرية، وإرسال واستلام التوجيهات والتعليمات والبلاغات من وإلى المستوى الأعلى، ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى مهمتها في دارسة وتقدير الموقف المعادي، وتحقيق الاتصال والسيطرة المستمرة مع جميع المكونات العسكرية ووحدات القوات المسلحة وتشكيلاتها، والجهات الأمنية بشكل عام".
وفي أواخر إبريل/ نيسان الماضي، أُنشئت هيئة العمليات المشتركة، وحُدّد مقرها في العاصمة المؤقتة عدن بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في البلاد، رشاد العليمي، على أن تكون تحت إشراف من وزير الدفاع المكلّف بتحديد مكوناتها، وأهدافها، ومهامها، ولائحتها التنظيمية.