نادي الأسير الفلسطيني: عدد المعتقلين إدارياً في إسرائيل هو الأكبر منذ 30 عاماً

قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً في السجون الإسرائيلية بلغ 2870، وهو الأعلى منذ 30 عاما، من بينهم أكثر من 2220 صدرت بحقهم أوامر الاعتقال بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتراوحت بين "أوامر اعتقال إداري جديدة أو تجديد"، حسبما أوضح النادي في بيان.

وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد؛ بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

ولم يصدر بعد بيان من السلطات الإسرائيلية ذات الصلة بشأن ارتفاع أعداد المعتقلين إدارياً.