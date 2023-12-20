نادي الأسير الفلسطيني: عدد المعتقلين إدارياً في إسرائيل هو الأكبر منذ 30 عاماً
قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً في السجون الإسرائيلية بلغ 2870، وهو الأعلى منذ 30 عاما، من بينهم أكثر من 2220 صدرت بحقهم أوامر الاعتقال بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتراوحت بين "أوامر اعتقال إداري جديدة أو تجديد"، حسبما أوضح النادي في بيان.
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد؛ بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
ولم يصدر بعد بيان من السلطات الإسرائيلية ذات الصلة بشأن ارتفاع أعداد المعتقلين إدارياً.
وقال النادي إن "أوامر الاعتقال الإداري تطال جميع الفئات، بمن فيهم الأطفال والنساء ونشطاء وصحفيون ونواب".
وأشار البيان إلى أن عدد الصحفيين الذين جري تحويلهم للاعتقال الإداري بعد الـ7 من أكتوبر بلغ 19 صحفياً.
وأضاف أنه "خلال الشهر الجاري وفي إطار استمرار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري، أصدر الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق أربع طالبات جامعيات".
وذكر النادي، في بيان آخر، اليوم، أن إسرائيل اعتقلت 30 فلسطينياً على الأقل منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات، بما فيها الاعتقالات الإدارية، منذ 7 أكتوبر، إلى 4605 معتقل.
وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 7800، وهذا الرقم لا يشمل المعتقلين من قطاع غزة منذُ 7 أكتوبر.