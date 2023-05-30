في آخر ظهور له.. البرهان يحذر "الدعم السريع" من استخدام القوة "المميتة"

حذر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قوات الدعم السريع من استخدام "القوة المميتة"، في إطار الصراع الدائر بين الطرفين منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وقال البرهان في آخر ظهور له خلال جولة تفقدية في الخرطوم: "لم نستخدم حتى الآن القوة المميتة أو المفرطة، وإذا أصر العدو (الدعم السريع)، ولم ينصع ويستجب، سنضطر لاستخدام أقصى قوة عندنا".

وأضاف البرهان: "قواتنا الرئيسية لا تزال موجودة على الأرض"، مؤكدًا سيطرة الجيش على جميع المواقع العسكرية في السودان.

وتابع البرهان أن المعارك التي تخوضها قواته هي "نيابة عن الشعب السوداني".

وأكد البرهان أن الموافقة على الهدنة تمت بهدف إيصال الخدمات للبسطاء.