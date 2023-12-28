وسط اشتباكات جنوب لبنان.. حزب الله متهم باستهداف "اليونيفيل"
لم تهدأ جبهة الجنوب اللبناني بالرغم من عطلة الأعياد، فوتيرة القصف الإسرائيلي العنيف تطال المدنيين في المناطق والقرى الحدودية.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف تلة الحمامص في سردا وعيتا الشعب، وطال أطراف طير حرفا وشيحين والجبين وعين الزرقا. كما استهدفت القذائف الفوسفورية المناطق بين علما الشعب واللبونة.
وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة ليلة أمس الأربعاء، وحتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، فوق منطقة صور والساحل البحري وفوق الخط الأزرق المتاخم للحدود مع إسرائيل، مترافقا مع إطلاق القنابل المضيئة.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق مساء أمس الأربعاء، نيران مدفعيته الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب، وأغار الطيران المسيّر على جبلي اللبونة والعلام ووادي حامول.
على صعيد متصل، ازداد عدد النازحين اللبنانيين بعد التصعيد خلال اليومين السابقين، وبخاصة من القرى الجنوبية التي تتعرض للقصف الإسرائيلي باستمرار، حيث وصلت نسبة نزوح الأهالي إلى أكثر من خمسة وسبعين بالمئة من السكان.
وقالت مصادر أمنية ومحلية، أمس الأربعاء، إن ضربة جوية إسرائيلية على منطقة سكنية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل رجل "لبناني أسترالي" وزوجته وأخيه المنتمي لميليشيا حزب الله.
في المقابل، أعلنت ميليشيا حزب الله أنها استهدفت بعد ظهر اليوم، موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية، وحققت فيها إصابات مباشرة، كما استهدفت تجمعاً لجنود إسرائيليين في ثكنة هونين.
على خط موازٍ، صرّحت القوات الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل" في بيان بأن جنديا من قوات حفظ السلام أصيب الليلة الماضية، بعد أن تعرضت دورية تابعة لها لهجوم من قبل "مجموعة من الشباب في بلدة الطيبة" في جنوب لبنان، وفق وصف البيان، الذي أشار إلى تضرر آلية في الحادث.
وأعلنت نائبة مديرة مكتب "اليونيفيل" الإعلامي، كانديس أرديل، في بيان، أنه "عند حوالي الساعة التاسعة صباحاً، تم اعتراض طريق جنود حفظ سلام لمدة أربع دقائق تقريباً خلال مرورهم في كفركلا، وذلك بينما كانوا في طريقهم إلى مقرّنا في القطاع الشرقي".
وأضافت: "بعد مناقشة قصيرة مع سكان المنطقة، واصل جنود حفظ السلام طريقهم"، مؤكدة أهمية "حرية حركة اليونيفيل بينما نعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان".
يذكر أنها المرة الثانية التي يتم التعرض فيها لدوريات من "اليونيفيل" جنوبا بعد حادثة مع الكتيبة الإندونيسية في بلدة الطيبة .
وتعليقا على الاعتداءات التي وقعت على قوات حفظ السلام في الجنوب، قال الكاتب السياسي والصحافي أسعد بشارة لـ "إرم نيوز" إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف قوات حفظ السلام الدولية. وأشار إلى أنه "من المعروف أن حزب الله يحاول منع هذه القوات من إتمام مهامها جنوب نهر الليطاني على وجه التحديد"، وأنه "يقوم بذلك تحت عنوان الأهالي".
وأضاف: "بعد عملية طوفان الأقصى، تأخذ هذه الاعتداءات منحى جديدا"، معتبرا أن ميليشيا حزب الله تريد "إيصال رسالة بأن ضغطا دوليا لتطبيق القرار 1801 سيؤدي إلى تحويل قوات الطوارئ الدولية إلى رهائن".
وتابع بشاره قائلا إن "كل ذلك يجري وسط غياب للدولة اللبنانية وللحكومة، التي يقول رئيسها إنها لا تمتلك قرار السلم والحرب، في حين أن تنفيذ القرار 1801 وضمان أمن ومهمة قوات الطوارئ هو من مسؤولية لبنان. وبالتالي فإن ما يحصل من اعتداءات يضع لبنان مرة جديدة في دائرة الخطر الشديد، وفق تقديره.
من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "أن سلاح الجو يشن هجوماً استباقياً في جنوب لبنان ويستهدف بنية تحتية لحزب الله".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه في حالة تأهب قصوى في شمال البلاد، في ضوء تزايد الهجمات التي تشنها ميليشيا حزب الله انطلاقاً من لبنان.
وقال رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء أمس الأربعاء، إن "الجيش الإسرائيلي والقيادة الشمالية في حالة استعداد عالية جداً"، وتابع: "حتى الآن، تمت إدارة الحملة هنا بشكل صحيح ودقيق، ويجب أن تستمر بهذه الطريقة. لن نعيد السكان دون الأمن والشعور بالأمن".
بالتوازي، وصل إلى سرايا صيدا (في الجنوب اللبناني) صباح اليوم، المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري، في إطار جولة جنوبية هي الأولى منذ توليه مهامه.
وتفقد البيسري دائرة الأمن العام في النبطية، ومن المقرر أن يزور مقر قوات الطوارئ الدولية في الناقورة.
يذكر أن موقع "واللا" العبري، صرح في وقت سابق بأنه حصل على معلومات تفيد بأن ميليشيا حزب الله سحبت قوة الرضوان (قوة النخبة التابعة لها) من بعض المواقع على الحدود مع إسرائيل، معللًا الانسحاب بمخاوف الحزب من دقة الصواريخ التي تستخدمها إسرائيل.
ونسب الموقع إلى معلومات استخباراتية تسرّبت بأن انسحاب عناصر قوة الرضوان جاء "عقب مقتل العديد منهم بشكل يومي، فضلًا عن استهداف البنى التحتية".