وسط اشتباكات جنوب لبنان.. حزب الله متهم باستهداف "اليونيفيل"

وقالت مصادر أمنية ومحلية، أمس الأربعاء، إن ضربة جوية إسرائيلية على منطقة سكنية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل رجل "لبناني أسترالي" وزوجته وأخيه المنتمي لميليشيا حزب الله.

في المقابل، أعلنت ‌‌‌‏ميليشيا حزب الله أنها استهدفت بعد ظهر اليوم، موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية، وحققت فيها إصابات مباشرة، كما استهدفت ‏تجمعاً لجنود إسرائيليين في ثكنة هونين.

على خط موازٍ، صرّحت القوات الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل" في بيان بأن جنديا من قوات حفظ السلام أصيب الليلة الماضية، بعد أن تعرضت دورية تابعة لها لهجوم من قبل "مجموعة من الشباب في بلدة الطيبة" في جنوب لبنان، وفق وصف البيان، الذي أشار إلى تضرر آلية في الحادث.

وأعلنت نائبة مديرة مكتب "اليونيفيل" الإعلامي، كانديس أرديل، في بيان، أنه "عند حوالي الساعة التاسعة صباحاً، تم اعتراض طريق جنود حفظ سلام لمدة أربع دقائق تقريباً خلال مرورهم في كفركلا، وذلك بينما كانوا في طريقهم إلى مقرّنا في القطاع الشرقي".

وأضافت: "بعد مناقشة قصيرة مع سكان المنطقة، واصل جنود حفظ السلام طريقهم"، مؤكدة أهمية "حرية حركة اليونيفيل بينما نعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان".

يذكر أنها المرة الثانية التي يتم التعرض فيها لدوريات من "اليونيفيل" جنوبا بعد حادثة مع الكتيبة الإندونيسية في بلدة الطيبة .

وتعليقا على الاعتداءات التي وقعت على قوات حفظ السلام في الجنوب، قال الكاتب السياسي والصحافي أسعد بشارة لـ "إرم نيوز" إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف قوات حفظ السلام الدولية. وأشار إلى أنه "من المعروف أن حزب الله يحاول منع هذه القوات من إتمام مهامها جنوب نهر الليطاني على وجه التحديد"، وأنه "يقوم بذلك تحت عنوان الأهالي".

وأضاف: "بعد عملية طوفان الأقصى، تأخذ هذه الاعتداءات منحى جديدا"، معتبرا أن ميليشيا حزب الله تريد "إيصال رسالة بأن ضغطا دوليا لتطبيق القرار 1801 سيؤدي إلى تحويل قوات الطوارئ الدولية إلى رهائن".