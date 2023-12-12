مقتل جندي أردني وعدد من المهربين على الحدود السورية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر، خلال اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للأردن، والذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية.

وأضاف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان، أن المهربين استغلوا حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب، لإدخال كميات كبيرة من المخدرات، وتم تطبيق قواعد الاشتباك؛ ما أسفر عن مقتل عدد من المهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر، أنه تم إخلاء الجندي المصاب إلى مستشفى الرويشد الحكومي، وحالته الصحية متوسطة.