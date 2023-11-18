في قضية فرار 5 متشددين.. توقيف 7 كوادر السجون بتونس

أصدرت السلطات القضائية التونسية مذكرات توقيف وإيداع بالسجن بحق 7 من الكوادر والعاملين بالسجن المدني بالمرناقية، شمال غرب العاصمة تونس، على خلفية فرار 5 عناصر متشددة قبل أسابيع.

وقال مصدر قضائي لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر مذكرات إيداع بالسجن شملت 7 من الكوادر وأعوان السجون، وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بحادثة هروب 5 سجناء مصنفين من العناصر المتشددة.

وأوضح المصدر أن الموقوفين هم مسؤولون حاليون بإدارة السجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل التونسية، واثنان من المديرين السابقين لسجن المرناقية الذي شهد حادثة الهروب.

وأكد المصدر أن التحقيقات قد تشمل مزيدًا من الكوادر والأعوان العاملين بالسجن، وفقًا لما سيتم التوصل إليه من معطيات بعد التحقيق مع العناصر الموقوفة، وبينهم مدير السجن الذي تم عزله من منصبه بعد ساعات من الحادثة التي وقعت، يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان قاضي التحقيق المختص بالقضية قد أصدر، يوم الأربعاء الماضي، بطاقات إيداع بالسجن بحق 11 موظفًا وعونًا من السجون، جلهم من المباشرين لعملهم بالسجن المدني بالمرناقية، ليصل عدد الموقوفين حتى الآن إلى 18 شخصًا من موظفي وأعوان السجون.