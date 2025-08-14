من جنوب لبنان.. زامير يتعهد بمواصلة الهجمات الاستباقية في "حرب الجبهات"

كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، عن نهج استراتيجي جديد يجري العمل وفقاً له مع التهديدات التي تواجهها إسرائيل على مختلف الأصعدة والجبهات.

يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر قولها إنه سيتم إرسال ما بين 80 إلى 100 ألف أمر استدعاء للاحتياط لصالح عملية واسعة لاحتلال مدينة غزة.

وقال زامير، خلال جولة ميدانية أجراها برفقة عدد من قادة المنطقة الشمالية، في أراضي جنوب لبنان: "نعمل وفق مفهوم استراتيجي جديد ولن نسمح للتهديدات بالنمو".

وأضاف: "نحن متواجدون على الجبهة، ونقوم بالهجوم وإحباط التهديدات طوال الوقت. ونفعل هذا في الساحات كافة حيث نحدد التهديد ونقضي عليه. نهجنا الهجومي والمبادرة لدينا في الصدارة".

"حاضرون في الساحات كافة"

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، أجرى زامير جولة ميدانية في جنوب لبنان، برفقة كل من قائد "الفرقة 91" البريغادير يوفال غِز، وقائد "اللواء 769" الكولونيل (ي)، وقادة آخرين.

وعزا زامير، في كلمة أمام الجنود، وجوده في المنطقة، إلى "نجاح الجيش في تغيير الواقع الأمني في الشمال وتحقيق إنجازات غير مسبوقة"، كاشفاً عن تصفية "أكثر من 240 مخربًا وتنفيذ حوالي 600 غارة جوية".

وتابع زامير: "نمرّ بمرحلةٍ مفصلية، حيث تتمثل مهمتنا الرئيسة جميعا في الحفاظ على أمن الدولة، وأمن المواطنين، وحماية البلدات الشمالية".

وعن طبيعة المرحلة التي تتعامل معها إسرائيل قال: "صادقنا على خطط احتلال غزة، والآن نحن في لبنان. وتزامنًا مع ذلك، نعمل في سوريا واليمن والضفة الغربيةـ ونتابع ما يحدث في إيران".

وأردف قائلاً: "نخوض حربًا متعددة الساحات، ونقوم بتكييف تصوراتنا مع التهديدات. نحن حاضرون في الساحات كافة - نشن الهجمات، كل ذلك بمبادرة منا"، حسب تعبيره.

تعزيز الكفاءة العملياتية

وطالب زامير جنوده "باستغلال هذه الفترة لتنفيذ المهمة مع الحفاظ على معنويات الوحدة وكفاءتها وتحسينها. لا تزال أمامنا العديد من التحديات".

وختم قائلاً: "وظيفتنا هي تشكيل أمننا القومي بالطريقة التي نراها مناسبة. لن نعود إلى الوراء. نعمل وفق مفهوم استراتيجي جديد ولن نسمح للتهديدات بالنمو. سنعمل على تعزيز الكفاءة العملياتية للمقاتلين وبناء قدرتهم على تنفيذ المهام".

وأكد رئيس الأركان، عقب اعتماد الخطة المركزية لاحتلال غزة، على أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات إنعاشية ومنح فترة تنفس استعدادًا للمهام القادمة.

تعميق العلاقات

بالتوازي مع ذلك، كشف الجيش الإسرائيلي أن زامير أجرى، الثلاثاء، محادثة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، ومع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجديد، الأدميرال براد كوبر.

وناقش الجانبان، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي، الصورة الإستراتيجية في الساحات المختلفة وأهمية التعاون بين جيش الولايات المتحدة والجيش الإسرائيلي.

وأكد زامير أن تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي هو الدافع وراء استمرار تعميق العلاقات مع الجيش الأمريكي.

وفي إطار عملية احتلال غزة، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر عسكرية قولها، إن القيادة السياسية تحث الجيش على تحرك سريع وقوي باستخدام نيران كثيفة وقوات كبيرة بغزة

وذكرت المصادر العسكرية الإسرائيلية أن الجدول الزمني للجيش بشأن خطة العمليات في غزة لا يلبي توقعات القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي طالب بتسريع العمليات.