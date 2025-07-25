اليمن.. اعتقال خلية تجنيد حوثية في عدن

ألقت قوات الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخميس، القبض على خلية مرتبطة بالحوثيين، كانت تعمل على تجنيد الشباب عبر إغرائهم بالمال لصالح الميليشيا.

وبحسب بيان للإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، نشره عبر منصة "إكس"، فإن الخلية تتألف من 7 أفراد، تم إلقاء القبض على 5 منهم، تتراوح أعمارهم بين العشرينات والخمسينات.

وكشفت التحقيقات مع أفراد الخلية أن مهمتهم تتركز على استقطاب شباب من عدن ونقلهم إلى صنعاء لحضور دورات تثقيفية وأمنية تابعة للحوثيين، مقابل مبالغ مالية.

وبعد انتهاء الدورات، يُعاد توجيههم إلى المحافظات المحررة لتنفيذ مهام تجسس ومراقبة، وتوصيل المعلومات إلى الحوثيين، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن الخلية تمكنت حتى الآن من استقطاب 20 شابًا، تم إرسالهم بالفعل إلى صنعاء وتعز الواقعتين تحت سيطرة الحوثيين، لتأهيلهم وعودتهم لاحقاً لتنفيذ أنشطة استخباراتية وتخريبية.

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وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم إيداع الموقوفين في السجن، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.