يعالون: لا يوجد شريك فلسطيني لتحقيق حل الدولتين

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون الذي يعتبر من أقطاب حزب الليكود وأكثر الوزراء في الحكومة الحالية تأثيرا على مجريات اتخاذ القرار داخل الإئتلاف الحكومي أن القيادة الفلسطينية ليست شريكا لتحقيق حل الدولتين طالما أنها تعلم أبناء الشعب الفلسطيني على العمليات الانتحارية "الاستشهادية" وتمحو خارطة إسرائيل من الكتب التعلمية في المدارس الفلسطينية.

وقال يعالون في خطاب له أمام مؤتمر رجال الأعمال في إسرائيل إن السلطة والقيادة الفلسطينية تراوغ من أجل إخفاء هدفها الحقيقي وهو القضاء على دولة إسرائيل على شكل مراحل أهمها مرحلة المفاوضات التي تجري حاليا بهدف كسب التاييد العالمي من جهة وتقوية الفلسطينين وتسليحهم من الجهة الاخرى.

وأشار إلى أن عدم جدية الجانب الأخر يعني عدم وجود شريك لإسرائيل، وما يؤكد ذلك رفض الاعتراف بحق اليهود في إقامة وطنهم القومي في دولة إسرائيل، مشددا على أن قضية الاعتراف بيهودية الدولة هي قضية مركزية بالنسبة للإسرائيليين، لكشف الأكاذيب والمزاعم الفلسطينية.

وأكد يعالون أنه إذا لم يعترف الفلسطينيون بيهودية الدولة فإن إسرائيل لن تقبل في التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.