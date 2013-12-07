صحيفة العرب اليوم الأردنية تعاود صدورها بـ 20 ورقة

تعاود صحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصدور ورقيا اعتبارا من الأحد، وسيكون صدورها ستة أيام اسبوعيا لتحتجب السبت، وذلك بعد أن أطلقت نسختها الإلكترونية الثلاثاء الماضي.

وقالت مصادر في الصحيفة إن كادر الصحيفة تقلص من 270 موظفاً إلى 40 موظفاً ما بين صحفيين وفنيين، وستصدر باسم ناشرها القديم إلياس جريسات، فيما سيتولى رئاسة تحريرها الكاتب أسامة الرنتيسي وسيكون الكاتب بسام بدارين مديراً للتحرير.

وأضافت المصادر أن الصحيفة ستعنى بالشأن العربي بشكل رئيس، وقد استعانت بعدد من الكاتب بينهم رئيس تحرير صحيفة القدس العربي السابق عبد الباري عطوان.

/ وكانت الصحيفة احتجبت عن الصدور في حزيران/ يونيو الماضي، ما تسبب في سلسلة احتجاجات تنادي بضرورة إرجاعها ومنح العاملين فيها حقوقهم المالية كاملة.

والجدير ذكره أن الصحافة الورقية في الأردن تعاني أوضاعاً مالية صعبة، حيث اعتصم العاملون في صحيفة الرأي قبل شهر طلباً لرحيل مجلس إدارتهم وكف يد الحكومة عن التدخل في شؤون الصحيفة وهو ما تم فعلاً بمجيء رئيس مجلس إدارة جديد ترأسه الوزير الأسبق للإعلام سميح المعايطة والذي اتخذ بدوره بالتنسيق مع رئيس تحرير الصحيفة قراراً غير مسبوق بالاستغناء عن خدمات 45 كاتباً بينهم وزراء سابقون.

كذلك هدد العاملون في صحيفة الدستور الأردنية من صحفيين وفنيين بحجب صدور الصحيفة، في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم بإقالة مجلس الإدارة وتنفيذ الاتفاقية العمالية التي توفر حقوقاً وزيادات مالية.