ميليشيا الحوثي تعلن عن أول هجوم ضد سفينة أمريكية
أعلنت ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، أنها نفذت هجومًا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيّرة ضد سفينة أمريكية بمياه البحر الأحمر، وذلك كرد أولي على مقتل عدد من مسلحيها أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي، يحيى سريع، إن السفينة الأمريكية "كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني".
وأضاف سريع، في بيان، أنهم لن يترددوا في التعامل المناسب مع "كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع".
وأكد استمرار الحوثيين في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة في مياه البحرين الأحمر والعربي، "حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا الصامدين في قطاع غزة".
وقال إنهم حريصون على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات، عدا الموانئ الإسرائيلية.
وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قتل نحو عشرة مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي، خلال هجوم استهدف إحدى السفن التجارية في البحر الأحمر، بعد أن تمكنت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من التصدي له، وإغراق ثلاثة زوارق حوثية من أصل أربعة مهاجمة، ومقتل من كانوا على متنها.