ميليشيا الحوثي تعلن عن أول هجوم ضد سفينة أمريكية

أعلنت ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، أنها نفذت هجومًا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيّرة ضد سفينة أمريكية بمياه البحر الأحمر، وذلك كرد أولي على مقتل عدد من مسلحيها أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي، يحيى سريع، إن السفينة الأمريكية "كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني".

وأضاف سريع، في بيان، أنهم لن يترددوا في التعامل المناسب مع "كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع".