غزل الصوف.. فلسطينية تُحيي تراثا قديما لمقاومة لسعات البرد (صور)

على رمل البحر، بإبرة غزل مكسورة، تعيد النازحة من مدينة غزة لوسط القطاع، فاطمة كلاب، إحياء تراث فلسطيني فريد، تواجه به نقص الملابس الشتوية في غزة؛ بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وفاطمة إحدى الفلسطينيات اللاتي اضطررن للنزوح مع عائلاتهن لمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة، بدأت أخيرًا بالعودة لتراث غزل الصوف، من أجل توفير الملابس الشتوية لأبنائها لتدفئتهم من برد الشتاء.

ندرة الملابس الشتوية

وهي تجلس عند الشاطئ، وتحيك لباسًا من الصوف لأحد أبنائها، تقول فاطمة لـ"إرم نيوز"، إنها " لجأت إلى مهنة غزل الصوف، التي تعلمتها من جدتها ووالدتها قبل سنوات طويلة؛ بسبب ندرة الملابس الشتوية".

وأضافت أن "البرد القارس تسبب بالعديد من الأمراض لأبنائها؛ ما دفع العائلة للبحث عن ملابس شتوية تقيهم من البرد؛ لكن دون جدوى"، لافتة إلى أنها نجحت بالعثور على بعض الصوف وإبرة غزل مكسورة، لتبدأ بتجهيز الملابس لأبنائها.