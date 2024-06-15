ما هي مجموعة "تساف 9" الإسرائيلية التي عاقبتها واشنطن؟

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على منظمة "تساف 9" الإسرائيلية المتطرفة، إذ اتهمتها بعرقلة القوافل ونهب وحرق الشاحنات التي تحاول إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

و"تساف 9" مجموعة يمينية تسعى إلى منع وصول أي مساعدات إلى غزة ما دام هناك رهائن إسرائيليون في القطاع الفلسطيني.

ويزعم أعضاء هذه المجموعة بأن 70% من المساعدات يحصل عليها عناصر حماس، استنادا لتصريحات رئيس جهاز الشاباك، رونين بار.

ما هي "تساف 9"

وبدأت هذه المجموعة بتنظيم مظاهرات والاعتداء على شاحنات مساعدات منذ أن فتحت إسرائيل معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة بعد ضعوط دولية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وجاءت المظاهرات بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة تسمى "تساف 9" وتعني "الأمر 9"، وبدأت بحشد متابعين تحت شعار واحد وهو منع دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أعضاء فيها قولهم إن الاسم مستلهم من عبارة "تساف 8" المستعملة في الدعوة لتعبئة جنود الاحتياط في زمن الحرب.

في منتصف يناير الماضي، نصب أعضاء المجموعة خياماً قرب معبر كرم أبو سالم لمنع مرور مساعدات إنسانية إلى رفح، وتمكنوا من حشد مئات المتظاهرين من أهالي المحتجزين في القطاع والجنود القتلى وغيرهم.

ولم يدخل القطاع آنذاك إلا تسع شاحنات من أصل 100 كانت تحمل مواد غذائية وطبية للفلسطينيين.