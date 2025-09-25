الجيش الإسرائيلي يكشف طبيعة المواقع التي استهدفها في صنعاء (فيديو)

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشن سلسلة غارات واسعة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي في صنعاء.

وقال إن عشرات الطائرات استهدفت قبل قليل أهدافًا تابعة لجهاز الأمن والمخابرات والجيش للحوثيين في العاصمة اليمنية، لافتا إلى أنه من بين الأهداف تم استهداف مقر قيادة التحكم لقيادة الأركان الحوثية ومجمعات لجهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيا الحوثي إلى جانب مديرية الإعلام العسكري ومعسكرات رُصدت بداخلها وسائل قتالية وعناصر عسكرية يتبعون لميليشيا الحوثي، بحسب بيان الجيش.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه، الذي جاء عبر حساب المتحدث أفيخاي أدرعي على منصة "أكس" أن جهاز الأمن والمخابرات هو أحد أجهزة الأمن الداخلي لميليشيا الحوثي، الذي يلعب دورا في "الترويج للأنشطة العسكرية ضد دولة إسرائيل والتي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط. كما يعمل هذا الجهاز على قمع معارضي النظام مستخدمًا السجون والتعذيب سلاحًا".

وأضاف: "كما يستخدم النظام الحوثي المعسكرات التي تم استهدافها لتخزين وسائل قتالية ولتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل".

وكانت إسرائيل شنت، الخميس، هجوما عنيفا على منشآت مدينة وعسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن الضربات الإسرائيلية استهدفت مقرات في أرجاء مختلفة من العاصمة صنعاء، شملت منطقتي السبعين والستين وحي التلفزيون ومحطة الكهرباء المركزية، بالإضافة إلى مواقع عسكرية تابعة للحوثيين.