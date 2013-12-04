حماس أجرت 20 تجربة على منظومة صواريخ تصل تل ابيب

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر استخباراتية قولها إن حركة حماس أجرت نحو 20 تجربة على منظومة صواريخ "M 75" خلال الشهرين الماضيين.

وأشار الموقع المقرب من الدوائر الأمنية الإسرائيلية، إلى أن حماس أجرت 20 تجربة لإطلاق الصواريخ نحو البحر.

وأضاف الموقع أن "أنظمة الإنذار المبكر التابعة للجيش الإسرائيلي رصدت 20 عملية إطلاق لهذا النوع من الصواريخ في الشهرين الماضيين، منها 11 صاروخا تم إطلاقها نحو البحر الشهر الماضي".

ويصل مدى الصاروخ إلى 75 كم، وهو ما يسمح بوصوله إلى مدينة تل أبيب.

وقصفت حركة حماس مدينة تل ابيب بصواريخ "M 75" الذي يعتبر أبرز ما أنتجته حماس، خلال العدوان الأخير على غزة.

وأطلقت حماس على صاروخها هذا الإسم، تيمنا بقائدها إبراهيم المقادمة الذي اغتالته إسرائيل خلال الانتفاضة في قطاع غزة.