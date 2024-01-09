بلينكن: هناك فرصة لإدماج إسرائيل في الإقليم عقب الحرب
أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بعد زيارات لعواصم عربية، بأنه يرى فرصا أمامها لبناء علاقات أوثق في المنطقة بعد أزمة غزة.
وقال في اجتماع بثه التلفزيون مع الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "أعلم بجهودكم الخاصة، على مدى سنوات عديدة، لبناء قدر أكبر من التواصل والاندماج في الشرق الأوسط، وأعتقد أن هناك بالفعل فرصا حقيقية".
وتابع: "لكن علينا أن نتجاوز هذه اللحظة الصعبة للغاية ونتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، وأن نعمل على بناء مستقبل مختلف وأفضل بكثير"، في إشارة إلى هجوم حركة حماس عبر الحدود الذي أشعل فتيل الحرب الحالية.
جاء ذلك بعد أن أعلن بلينكن أنه ناقش في السعودية الإثنين، مسألة التطبيع مع إسرائيل وتنسيق الجهود لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، في إطار جولة في المنطقة يسعى خلالها لمنع تحوّل الحرب الراهنة إلى صراع إقليمي.
وقال بليكن قبيل صعوده إلى الطائرة للتوجّه إلى إسرائيل، إنّه في ما يتعلّق بالتطبيع "تحدّثنا عن ذلك في الواقع في كل محطة "من الجولة"، بما في ذلك بالطبع هنا في السعودية".
وأضاف: "هناك اهتمام واضح هنا بالسعي إلى ذلك... لكن الأمر سيتطلب إنهاء النزاع في غزة... وإيجاد مسار عملي لقيام دولة فلسطين".
وعرقلت الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، جهود التوصل لاتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية.