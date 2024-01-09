بلينكن: هناك فرصة لإدماج إسرائيل في الإقليم عقب الحرب

وتابع: "لكن علينا أن نتجاوز هذه اللحظة الصعبة للغاية ونتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، وأن نعمل على بناء مستقبل مختلف وأفضل بكثير"، في إشارة إلى هجوم حركة حماس عبر الحدود الذي أشعل فتيل الحرب الحالية.

جاء ذلك بعد أن أعلن بلينكن أنه ناقش في السعودية الإثنين، مسألة التطبيع مع إسرائيل وتنسيق الجهود لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، في إطار جولة في المنطقة يسعى خلالها لمنع تحوّل الحرب الراهنة إلى صراع إقليمي.

وقال بليكن قبيل صعوده إلى الطائرة للتوجّه إلى إسرائيل، إنّه في ما يتعلّق بالتطبيع "تحدّثنا عن ذلك في الواقع في كل محطة "من الجولة"، بما في ذلك بالطبع هنا في السعودية".