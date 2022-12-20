ماكرون يدعو إلى مسار جديد في العراق دون "إملاءات خارجية"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر إقليمي في الأردن، اليوم الثلاثاء، العراق إلى "اتباع مسار آخر بعيد عن نموذج يملى من الخارج"، في إشارة إلى إيران التي تتمتع بنفوذ كبير في هذا البلد.