ماكرون يدعو إلى مسار جديد في العراق دون "إملاءات خارجية"
أكد الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر إقليمي في الأردن تمسك بلاده عبر تاريخها وعملها الدبلوماسي باستقرار المنطقة
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر إقليمي في الأردن، اليوم الثلاثاء، العراق إلى "اتباع مسار آخر بعيد عن نموذج يملى من الخارج"، في إشارة إلى إيران التي تتمتع بنفوذ كبير في هذا البلد.
وقال ماكرون في كلمته خلال افتتاح القمة المنعقدة على شواطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان): "أريد أن أؤكد لكم تمسك فرنسا عبر تاريخها وعملها الدبلوماسي باستقرار المنطقة"
ودعا الرئيس الفرنسي إلى اتباع "مسار بعيد عن أشكال الهيمنة والإمبريالية، وعن نموذج يُملى من الخارج".