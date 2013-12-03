موريتانيا تؤجل الشوط الثاني من الانتخابات

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا عن تأجيل إجراء الشوط الثاني من انتخابات 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الذي كان مقررا في 7 من الشهر الجاري، إلى 21 من الشهر ذاته.

وبررت اللجنة قرارها بتأجيل الشوط 14 يوما عن الموعده المقرر بضرورة احترام الآجال القانونية للطعون في النتائج التي أعلنت عن اكتمالها الثلاثاء.

واعتبرت أحزاب معارضة أن قرار اللجنة بتأجيل الشوط الثاني إنما جاء تلبية لرغبات السلطة التي يعاني حزبها الحاكم من انتكاسات كبيرة خاصة في المدن الكبرى كالعاصمة السياسية نواكشوط والاقتصادية انواذيبو.

وعبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي الذي حل ثانيا من حيث النتائج عن رفضه تأجيل الشوط.

وقال الحزب الإسلامي المعارض المحسوب على تيار الإخوان المسلمين في بيان أصدره بالمناسبة إن التأجيل لا يخدم إلا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.