أمين عام جديد للحزب الحاكم في الجزائر.. هل ينجح في ترميم البيت الداخلي؟

أثارت تزكية حزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري، بإجماع مؤتمريه، لعبد الكريم بن مبارك أمينًا عامًا جديدًا، علامات استفهام حول فرص نجاحه في توحيد الحزب الذي شقته خلافات قبل مؤتمره الحادي عشر.

وتتزايد التكهنات مع منح الأمين العام صلاحيات أوسع، حسب الوثيقة الختامية الصادرة عن الحزب، الذي أعلن أمينه العام السابق، أبو الفضل بعجي، وبشكل مفاجئ، عدم ترشحه لولاية جديدة، بعدما كان محل خلاف في أوساط الحزب.

وفي كلمة له عقب انتخابه أمينًا عامًا، بثتها وسائل إعلام جزائرية، قال بن مبارك إنه "من الضروري فتح صفحة جديدة وتجاوز الصراعات والنزاعات داخل صفوف الحزب".

ويرى المحلل السياسي الجزائري حكيم بوغرارة أن "التغيير الذي شهده الحزب بتعيين عبد الكريم بن مبارك على رأس حزب جبهة التحرير الوطني، باعتباره المرشح الوحيد تقريبًا، لن يغير كثيرًا من وضع الحزب، لأنه منذ بداية التعددية في عام 1989 وتخلص الجزائر من الحزب الواحد، دخل "جبهة التحرير" في مرحلة شك، وهناك حتى من طالب بإلغائه، ووضعه في المتحف السياسي حفاظاً على سمعته السياسية على الأقل".