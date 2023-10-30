هرتسوغ: وفاة ألمانية إسرائيلية خطفتها حماس في مهرجان للموسيقى

وكانت لوك (23 عاما) واحدة من عشرات الأشخاص الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم على الجيش والمدنيين الإسرائيليين أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من المدنيين.

ولم تعلق حماس على مصير لوك، ولم تتضح بعد ظروف وفاتها.

وأكدت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، وفاة أحد مواطنيها لكنها لم تقدم تفاصيل.

وقال مصدر من العائلة لرويترز، إنه تم العثور على جزء من جثة مطابقة للحمض النووي للوك.