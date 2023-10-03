هل ستثمر الاتصالات الأمريكية "المكوكية" اتفاقا بين السعودية وإسرائيل؟

ويرى متابعون وسياسيون إسرائيليون أن تل أبيب تبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية من خلال إرسال مبعوثين ومسؤولين إسرائيليين لأمريكا للتباحث مع إدارة بايدن بهذا الخصوص، فقد أرسل نتنياهو مبعوثه الخاص ووزير الشؤون الاستراتيجية في حكومته رون ديرمر إلى البيت الأبيض خلال شهر أغسطس؛ لبحث إمكانية التوصل لاتفاق مع السعودية مع كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكدت مصادر إعلامية إسرائيلية مطلعة أن ديرمير اقترح خلال زيارته إلى واشنطن مبادرة اتفاقية "التحالف الدفاعي" بين أمريكا وإسرائيل كجزء من أي صفقة مستقبلية مع السعودية.

يشار إلى أن "التحالف الدفاعي" هي اتفاقية ردع ضد إيران يحاول البيت الأبيض الترويج لها بين أمريكا والسعودية وإسرائيل.

وقال المحلل والكاتب الإسرائيلي براك رابيد لصحيفة "هآرتس" إن المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية توصلت إلى "إطار أساسي" لاتفاق مستقبلي.

وأضاف رابيد المتابع لتطور الاتصالات بين أمريكا وإسرائيل والسعودية إن الزيارة الأخيرة لـنتنياهو إلى نيويورك ولقاءه ببايدن حققت إنجازات غير مسبوقة لإسرائيل في ملف اتفاق التطبيع مع السعودية.

وأكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن سياسيين إسرائيليين أن اتفاق السلام بين السعودية وإسرائيل أصبح وشيكًا، مضيفة أن الجهود الأمريكية والسعودية والإسرائيلية ستتبلور قريبًا في صياغة اتفاق ثلاثي.