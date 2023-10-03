هل ستثمر الاتصالات الأمريكية "المكوكية" اتفاقا بين السعودية وإسرائيل؟
تشهد الاتصالات التي تجريها أمريكا للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية اهتمام دوائر صنع القرار في المؤسسات والدوائر السياسية الإسرائيلية المختلفة.
ويتابع الإعلام الإسرائيلي هذا الملف بشكل حثيث بهدف اطلاع الرأي العام على آخر المستجدات بشأن الاتصالات التي تديرها إدارة بايدن التي تُعد بمثابة وسيط رئيسٍ في اتفاقيات السلام التي أبرمتها إسرائيل مع دول عربية.
ويعتقد مراقبون ومحللون إسرائيليون أن تل أبيب على أعتاب التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع الرياض، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارته الأخيرة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال خطابه على هامش الاجتماع، بأن التوصل إلى السلام مع السعودية "سيخلق شرق أوسط جديدٍ، وسيفتح المجال أمام السلام في عموم المنطقة".
ويرى متابعون وسياسيون إسرائيليون أن تل أبيب تبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية من خلال إرسال مبعوثين ومسؤولين إسرائيليين لأمريكا للتباحث مع إدارة بايدن بهذا الخصوص، فقد أرسل نتنياهو مبعوثه الخاص ووزير الشؤون الاستراتيجية في حكومته رون ديرمر إلى البيت الأبيض خلال شهر أغسطس؛ لبحث إمكانية التوصل لاتفاق مع السعودية مع كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأكدت مصادر إعلامية إسرائيلية مطلعة أن ديرمير اقترح خلال زيارته إلى واشنطن مبادرة اتفاقية "التحالف الدفاعي" بين أمريكا وإسرائيل كجزء من أي صفقة مستقبلية مع السعودية.
يشار إلى أن "التحالف الدفاعي" هي اتفاقية ردع ضد إيران يحاول البيت الأبيض الترويج لها بين أمريكا والسعودية وإسرائيل.
وقال المحلل والكاتب الإسرائيلي براك رابيد لصحيفة "هآرتس" إن المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية توصلت إلى "إطار أساسي" لاتفاق مستقبلي.
وأضاف رابيد المتابع لتطور الاتصالات بين أمريكا وإسرائيل والسعودية إن الزيارة الأخيرة لـنتنياهو إلى نيويورك ولقاءه ببايدن حققت إنجازات غير مسبوقة لإسرائيل في ملف اتفاق التطبيع مع السعودية.
وأكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن سياسيين إسرائيليين أن اتفاق السلام بين السعودية وإسرائيل أصبح وشيكًا، مضيفة أن الجهود الأمريكية والسعودية والإسرائيلية ستتبلور قريبًا في صياغة اتفاق ثلاثي.
التحديات والصعوبات
يرى متابعون إسرائيليون أن هنالك عقبات وتحديات كثيرة تواجه اتفاق التطبيع مع السعودية من عدة نواحٍ:
فعلى المستوى الداخلي الإسرائيلي تُشير التحليلات والتقديرات التي يُجريها عدد من الكتاب والصحفيين الإسرائيليين إلى أن المأزق الذي يواجه نتنياهو في التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية بشكل سريع هو الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يعارض أي اتفاق تطبيع مع السعودية مقابل تقديم تنازلات حقيقية وجوهرية للفلسطينيين، وهذا ما أكده "إيتمار بن غفير" و"بتسلائيل سموتريتش" وزيرا الأمن الداخلي والمالية في الحكومة الإسرائيلية، فهما يعبران عن رفضهما المطلق لتقديم تنازلات لصالح الفلسطينيين مقابل التوصل إلى سلام مع السعودية.
وأكد سموتريتش في مقابلة خاصة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" بخصوص الاتفاق مع السعودية أنه وزميله بن غفير لن يسمحا بأن يكون هنالك تقدم في الاتفاق على حساب مصالح إسرائيل القومية.
وأضاف سموتريتش: "نحن نؤيد الاتفاق مع السعودية. فهو يخدم مصالح جميع الأطراف، الأمريكية والسعودية والإسرائيلية، لكنني أريد التوضيح خلافا للتقارير الصحفية التي تشير إلى أن إسرائيل ستقدم تنازلات للفلسطينيين مقابل الاتفاق مع الرياض أن "حكومتنا لن تضر بالاستيطان الصهيوني في "يهودا والسامرة" "الضفة الغربية"، بل ستعزز الاستيطان في مناطق الضفة الغربية".
وتابع سموتريتش: الجديد في اتفاقيات إبراهيم برمتها هي أن تعترف الدول العربية بإسرائيل وتتوصل إلى تطبيع حقيقي "السلام مقابل السلام".
وينبغي أن يستمر الاتفاق مع السعودية على هذا النهج، الذي اتبعه نتنياهو وألا يشمل عرب "يهودا والسامرة" "الضفة الغربية"، والذين لا علاقة لهم بعملية السلام".
على المستوى السعودي فقد أشارت كثير من التقارير الصحفية الإسرائيلية والأمريكية إلى أن السعودية تشترط للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل تقديم تنازلات إسرائيلية واضحة وملموسة للفلسطينيين. وهذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع برنامج "Pod Save The World" بأن القيادة السعودية أوضحت له أن القضية الفلسطينية ستلعب دورًا مركزيًا في أي صفقة مستقبلية مع إسرائيل.
وقالت مصادر أمريكية مطلعة في إدارة بايدن إن بلينكن أوضح أن وجود الجانب الفلسطيني في اتفاق التطبيع مع إسرائيل ليس طموحا أمريكيا فحسب، بل مطلبا سعوديا في أي صفقة مستقبلية مع إسرائيل.
وفيما يتعلق بالجانب الأمريكي فقد أفاد موقع "واللا" وفقًا لمسؤول كبير في الرئاسة الأمريكية بأن البيت الأبيض يبذل جهودًا كبيرة في محاولة التوصل إلى صفقة شاملة مع السعودية في الأشهر المقبلة، قبل أن تتصدر الانتخابات الرئاسية جدول أعمال الرئيس بايدن.
وأضاف الموقع أن البيت الأبيض أوضحَ للحكومة الإسرائيلية أنه سيتعين عليها الموافقة على تقديم تنازلات كبيرة وملموسة للفلسطينيين كجزء من الصفقة الشاملة التي ستشمل أيضًا التطبيع بين السعودية وإسرائيل.
وهذا ما أكده الرئيس بايدن خلال لقائه الأخير مع نتنياهو في نيويورك بأن شرط التطبيع مع السعودية، هو الحفاظ على إمكانية حل الدولتين.
ويرى المحلل والكاتب السياسي براك رابيد في موقع "واللا" العبري وجريدة "هآرتس"، بأن المكون الفلسطيني في الصفقة الشاملة مع السعودية هو نقطة ساخنة سياسية في واشنطن والقدس والرياض.
فالبيت الأبيض يريد أن تقدم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين من أجل الحصول على دعم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لاتفاق قد يشمل أيضًا تحالفًا دفاعيًا بين أمريكا واالسعودية.
لكن التنازلات الكبيرة للفلسطينيين من جانب نتنياهو سوف تثير معارضة قوية من أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة ومن داخل الليكود وتهدد سلامة الائتلاف الحكومي.
وفي ضوء التحليل السابق فإن فرصة التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية من قبل الجانب العربي تكون من خلال مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مؤتمر القمة العربية في لبنان عام 2002 والتي تهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة نالت تأييدًا عربيًا قويًا.