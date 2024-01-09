رويترز: طائرات أردنية تقصف تجار مخدرات داخل سوريا

قالت مصادر مخابرات إقليمية إن طائرات أردنية نفذت 4 ضربات داخل سوريا اليوم الثلاثاء في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بإيران.

وكثّف الجيش الأردني حملته على تجار المخدرات بعد اشتباكات الشهر الماضي مع عشرات الأشخاص الذين يُشتبه بأن لهم صلات بجماعات مسلحة موالية لإيران، والذين كانوا يحملون كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عبر الحدود مع سوريا.

وأكدت المصادر تقارير أوردها موقع "السويداء 24" الإخباري السوري عن 3 ضربات استهدفت تجار مخدرات بارزين في بلدتي الشعب وعرمان بمحافظة السويداء بالقرب من الحدود الأردنية السورية. وأصابت الضربة الرابعة مزرعة قريبة من قرية الملاح.

وقال الموقع إن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل عطالله شاتي الرمثان وزوجته مرضية راشد الرمثان، فيما أفلت فارس صيموعة وهو من أبرز تجار المخدرات وأحد شركاء مرعي الرمثان الذي قتل العام الماضي، من غارة استهدفت حظيرة للحيوانات، في بلدة عرمان.