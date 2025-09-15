الرئيس الإيراني: إسرائيل خارج إطار القانون بدعم واشنطن

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، إن إسرائيل "لا تعترف بأي إطار قانوني دولي ولا تحترم القوانين"، مشيرا إلى أنها اعتدت على عدد من الدول الإسلامية في المنطقة.

وأضاف أن إسرائيل "تفعل ما تشاء بدعم من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية"، محذرا من أن استمرار هذا الدعم يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

أخبار ذات علاقة قمة الدوحة.. منصة للوحدة العربية واختبار الضغط على تل أبيب

وجاء تصريح بزشكيان في الوقت الذي تُعقد في قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية "طارئة"، للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف، الأسبوع الماضي، مسؤولين من "حماس" في العاصمة الدوحة.

ويأتي الاجتماع على وقع إدانة دولية واسعة النطاق للهجوم الإسرائيلي، لا سيما من الدول العربية والولايات المتحدة الداعم الرئيس لإسرائيل، في مسعى لاتخاذ موقف جماعي.