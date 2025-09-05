logo
ويتكوف يعمل "خلف الكواليس" لإنعاش مفاوضات وقف حرب غزة والرهائن

زامير يشرف على خطة الاحتلال من قطاع غزةالمصدر: منصات الجيش الإسرائيلي
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 2:37 ص

أفادت مصادر عبرية، الخميس، بأن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، يبذل جهوداً من أجل إنعاش مفاوضات وقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وذكرت قناة "i24NEWS" العبرية نقلاً عن مسؤولين قولهم إن "ويتكوف يعمل خلف الكواليس لاستئناف المحادثات بشأن صفقة المختطفين".

يأتي ذلك في الوقت الذي يكثف الجيش الإسرائيلي، في المقابل، استعداداته للانطلاق نحو قلب مدينة غزة، من أجل فرض احتلال كامل عليها.

وزار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الخميس، جنوده في قطاع غزة، وأشرف على ترتيبات عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال غزة.

وقال مصدر للقناة: "بعد إعلان حماس، الذي فصّلت فيه مطالبها للتوصل إلى صفقة شاملة، وصلنا إلى وضع أصبحت فيه مطالب إسرائيل وحماس واضحة بشأن صفقة تُفرج بموجبها عن جميع المختطفين".

وأشارت القناة العبرية إلى أن "المحاولات تركز حالياً على محاولة إيجاد آلية فعالة للمحادثات وأيضاً حلول لتجسير الفجوات بين الطرفين".

وأوضحت أن "هناك تقدير لدى بعض الجهات أنه إذا بدأت محادثات بهدف التوصل إلى صفقة كاملة، فإن الوسطاء سيحاولون إجراء الاتصالات بوتيرة أسرع مما كان في السابق".

وكانت "حماس" قد أعلنت، الأربعاء، استعدادها للذهاب نحو صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

بالتزامن مع ذلك، قال أسامة حمدان القيادي في الحركة إن "كلام ترمب عن إنهاء الحرب بإطلاق كل الأسرى لا ينطوي على عرض وكان مجرد فكرة".

وأضاف في تصريح له أن "الوقت لا يداهم فقط الجانب الفلسطيني بل يضغط أيضا على إسرائيل في وجود المزاج الدولي الحالي".

