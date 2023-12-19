تقرير: تزايد الضغوط على نتنياهو لوقف إطلاق النار في غزة

قلق كبير

وقال التقرير، إن "ما زاد الأمور تعقيدًا بالنسبة لإسرائيل تسريب تقييم حديث صادر عن الاستخبارات الأمريكية يؤكد أن ما يقرب من نصف قنابل (جو-أرض) التي استخدمتها إسرائيل في حربها ضد حماس في غزة كانت غير موجهة أو ما يعرف باسم "القنابل الغبية".

وأضاف "بالنسبة لنتنياهو، لا يشكل الضغط الذي تمارسه إدارة بايدن مصدر قلق كبير له، وهو معتاد على تحدي الرؤساء الأمريكيين، خاصة الديمقراطيين منهم، وفعلها سابقًا عندما رفض دعوة الرئيس باراك أوباما لتجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية".

ولفت التقرير إلى أن الإسرائيليين مغيبون جزئيًّا عما يحدث في غزة من قتل للمدنيين بأعداد كبيرة، وهذا ما يساعد نتنياهو على الاستمرار في الحرب بلا هوادة.

حرب نظيفة

وقال مراسل شبكة "ABC" الأمريكية، الذي يتحدث اللغة العبرية جيدًا بعد زيارته الأخيرة لإسرائيل: "معظم الإسرائيليين لا يشاهدون صور القتلى والجرحى من النساء والأطفال الفلسطينيين على أجهزة التلفاز الخاصة بهم، كما لا يشاهدون أكوام الركام من أنقاض المباني التي يصل علوها إلى بضعة كيلومترات، وما يشاهده الإسرائيليون في الحقيقة هو حرب نظيفة ومثالية، وهذا في الحقيقة ما يجعلهم في حيرة من أمرهم حيال سبب قلق العالم وعدم ارتياحه من أثر الحرب على المدنيين الفلسطينيين.

وختم التقرير بالقول: "بموازاة ذلك، هناك قلق أمريكي وإسرائيلي من وراء الكواليس، إزاء ارتفاع شعبية حركة حماس بشكل كبير في الضفة الغربية بعد هجوم الـ7 من أكتوبر، واندلاع الحرب".

المصدر: موقع "كونفرزيشين " البريطاني