إدارة ترامب تسرح عشرات الموظفين من مجلس الأمن القومي الأمريكي

logo
العالم العربي

انفجارات قوية داخل ثكنة عسكرية بمدينة اللاذقية في سوريا

انفجارات قوية داخل ثكنة عسكرية بمدينة اللاذقية في سوريا
انفجارات سابقة في اللاذقية
إرم نيوز
إرم نيوز
23 مايو 2025، 9:46 م

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بوقوع انفجارات عنيفة سمعت أصداؤها في أرجاء واسعة من مدينة اللاذقية الساحلية.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية الرسمية إن " أصوات انفجارات متتالية تسمع في المدينة"، الواقعة شمال غرب العاصمة دمشق.

ولاحقاً، أوضحت الصحيفة أن "صوت الانفجارات التي سمعت قبل قليل كانت من داخل ثكنة عسكرية على طريق القصر، مقابل قرية الشامية".

وذكرت أن الانفجارات "سُمعت بوضوح في أرجاء المنطقة، ووصل صداها إلى القرى المجاورة، وأدت إلى تطاير الشظايا نحو المنازل والأراضي الزراعية القريبة".

اللاذقية: صوت الانفجارات التي سمعت قبل قليل كانت من داخل ثكنة عسكرية على طريق القصر – مقابل قرية الشامية – سُمع بوضوح...

Posted by ‎جريدة الوطن السورية‎ on Friday, May 23, 2025

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC