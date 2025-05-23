انفجارات قوية داخل ثكنة عسكرية بمدينة اللاذقية في سوريا

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بوقوع انفجارات عنيفة سمعت أصداؤها في أرجاء واسعة من مدينة اللاذقية الساحلية.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية الرسمية إن " أصوات انفجارات متتالية تسمع في المدينة"، الواقعة شمال غرب العاصمة دمشق.

ولاحقاً، أوضحت الصحيفة أن "صوت الانفجارات التي سمعت قبل قليل كانت من داخل ثكنة عسكرية على طريق القصر، مقابل قرية الشامية".

وذكرت أن الانفجارات "سُمعت بوضوح في أرجاء المنطقة، ووصل صداها إلى القرى المجاورة، وأدت إلى تطاير الشظايا نحو المنازل والأراضي الزراعية القريبة".