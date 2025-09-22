إعلام فلسطيني: طيران إسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على شمال مخيم الشاطئ في غزة

فوكس نيوز: حماس ستسلم ترامب رسالة هذا الأسبوع بشأن الرهائن

متضامنون يحملون صور رهينة إسرائيلي لدى حماسالمصدر: إعلام عبري
إرم نيوز
إرم نيوز

من المقرر أن تسلم حركة حماس رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع؛ بهدف دفع المحادثات بشأن صفقة تتعلق بالرهائن، وفق تقرير بثته قناة "فوكس نيوز"، اليوم الاثنين.

وبحسب التقرير، ستطلب حماس من الرئيس الأمريكي ضمانات لهدنة مدتها 60 يومًا في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح حوالي نصف الرهائن. ولم تُحدد نسبة عدد الرهائن الأحياء من القتلى.

ويأمل المسؤولون أن يؤدي ذلك إلى وقف إطلاق النار في غزة وإعطاء زخم جديد للمحادثات التي تجمدت بعد الهجمات الإسرائيلية على قطر في وقت سابق من هذا الشهر. 

ويوم السبت، صرّح ترامب بأن "هناك ما بين 32 و38 رهينة في عداد الأموات". وتابع قائلاً: "إنه وضعٌ سيء". فيما ردّت إسرائيل على الأمر، موضحةً أنه لم يطرأ أي تغيير على الأرقام المعلنة، وأن 20 رهينة ما زالوا على قيد الحياة.

 

