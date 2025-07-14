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العالم العربي

إسرائيل ترحب بمشاركة سوريا في اجتماع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط

إسرائيل ترحب بمشاركة سوريا في اجتماع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعرالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2025، 4:35 م

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الاثنين إن إسرائيل ترحب بمشاركة سوريا في اجتماع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط في بروكسل، وفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز".

وأضاف ساعر للصحفيين قبيل الاجتماع المقرر اليوم: "نرحب بمشاركة الوزير السوري. سنكون معا في الاجتماع نفسه. دعونا نرى ما سيحدث".

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ويوم السبت، أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق بأنّ لقاء مباشرًا سوف يجمع مسؤولًا سوريًا ومسؤولًا إسرائيليًا في باكو على هامش زيارة أجراها الرئيس أحمد الشرع إلى أذربيجان.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات سوف تتمحور حول "الوجود الإسرائيلي العسكري المستحدث في سوريا"، في إشارة إلى مناطق توغّلت إليها القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا بعد سقوط حكم بشار الأسد قبل أكثر من سبعة أشهر.

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