الخارجية السورية: ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق والسويداء

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هرتسوغ: "إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي والدروز في خطر"

هرتسوغ: "إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي والدروز في خطر"
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 4:29 م

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التصعيد في سوريا، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وفي كلمة له خلال حفل رسمي، قال هرتسوغ إن "إسرائيل لا تقف مكتوفة الأيدي حتى في ظل احتمال وجود تهديد جهادي عبر الحدود" وفق تعبيره.

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  ويأتي ذلك بعد تصريح لمسؤول أمريكي كبير نقله موقع "أكسيوس" عن أن إدارة دونالد ترامب طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على سوريا.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة منذ صباح اليوم على أهداف عسكرية وأمنية في دمشق والسويداء ودرعا، وسط أنباء عن قتله قيادات وعناصر أمنية، إضافة إلى مدنيين والعديد من الإصابات.

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وأكد هرتسوغ أن إسرائيل "لن تقف أمام ما يحدث لأبناء الطائفة الدرزية مكتوفة الأيدي"، معتبرا أنهم "يواجهون خطر مذبحة مروعة"، على حد قوله.

وتزامن ذلك مع تصريحات لقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء أوري جوردين، أن الجيش الإسرائيلي يتحرك "بحزم" في منطقة السويداء، ويكثف من ضرباته ضد أهداف تابعة للنظام السوري، في إطار التصعيد المستمر على الجبهة الجنوبية.

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