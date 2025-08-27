logo
العالم العربي

"جبل روس مقابل الجولان".. هيئة البث تتحدث عن صفقة بين إسرائيل وسوريا

مرتفعات الجولان المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 6:29 م

زعمت هيئة البث العبرية (كان)، الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية أجرت محادثات مع دمشق تهدف إلى التوصل إلى "اتفاق تاريخي"ينص على نقل مزارع شبعا و"جبل دوف" إلى السيادة السورية، مقابل موافقة سوريا على صمت بشأن استعادة هضبة الجولان.

وقالت الهيئة، إن  إسرائيل درست جدوى هذه الخطوة، التي تستلزم موافقة 80 عضوًا في الكنيست، إلا أن أحداث السويداء أعاقت سير المفاوضات".

ونقلت الهيئة عن مصدر سوري مقرب من الحكومة في دمشق، أن هذه القضية لن تناقش في الوقت الحالي، ما يعني أنها لن تكون جزءًا من محادثات الاتفاقية الرئيسية بين سوريا وإسرائيل، لكنها قد تُطرح في المستقبل.

وجبل دوف، المعروف أيضًا باسم "جبل روس"، هو قمة جبلية تقع في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها على الحدود بين لبنان وسوريا وهضبة الجولان يقع شمال جبل الشيخ، وتطالب لبنان باعتباره جزءًا من أراضيها، بينما تعتبره سوريا جزءًا من مرتفعات الجولان، لكنه يبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، وفق الأمم المتحدة.

