تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بعد سقوط الأسد

تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بعد سقوط الأسد
ساحة الأمويين في دمشق بعد سقوط الأسدالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 6:53 ص

انخفضت طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي  بنسبة 23% في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، مدفوعة بالتراجع الكبير في عدد السوريين الساعين للحصول على الحماية، بحسب ما أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الاثنين.

وأظهرت بيانات الوكالة أن السوريين تقدّموا بنحو 25 ألف طلب في بلدان التكتل الـ27 وسويسرا والنروج "الاتحاد الأوروبي زائد" EU+، في تراجع بنسبة 66 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الوكالة في تقرير إن "هذا الانخفاض اللافت ليس مرتبطا بتغير في سياسات الاتحاد الأوروبي زائد"، مرجعة الأمر بدلا من ذلك إلى إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد.

وأضافت "في وقت تدافع السلطات السورية الجديدة عن الاستقرار وإعادة الإعمار، بات العديد من النازحين السوريين يعلّقون آمالا أكبر على العودة لإعادة بناء مجتمعاتهم".

وبات السوريون الذين كانوا في الماضي يشكّلون أغلبية المتقدّمين بطلبات اللجوء، ثالث أكبر مجموعة بعد الفنزويليين والأفغان.

في الأثناء، حلّت فرنسا وإسبانيا محل ألمانيا كوجهة رئيسة لطالبي اللجوء.

وبالمجموع، تلقت بلدان "الاتحاد الأوروبي" 399 ألف طلب لجوء في الأشهر الستة الأولى من العام.

وشكّل الفنزويليون الذين تعاني بلادهم من اضطرابات اقتصادية وسياسية 49 ألفا من إجمالي عدد المتقدّمين بالطلبات.

ويعد التقرير إيجابيا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي تواجه ضغوطا للحد من الهجرة في ظل تحقيق اليمين المتشدد مكاسب انتخابية في عدد من بلدان التكتل.

وفي وقت سابق هذا العام، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط تسهّل إعادة طالبي اللجوء وعمليات الترحيل.

