الدفاع السورية: 7 إصابات باستهداف "قسد" منازل في ريف منبج (فيديو)

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نفذت صليات صاروخية استهدفت منازل الأهالي في قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج، وذلك "بشكل غير مسؤول ولأسباب مجهولة"، وفق تعبيرها، مما أسفر عن 7 إصابات.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، أسفر القصف عن إصابة أربعة من عناصر الجيش السوري وثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة، وفق ما أكدته الوزارة، مشيرة إلى أن قوى الجيش تعمل حاليًا على التعامل مع مصادر النيران التي استهدفت القرى المدنية القريبة من خطوط الانتشار.

وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المدنيين ويستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان في المنطقة.

وأضافت أن "قوات الجيش العربي السوري تمكنت الساعة 21:40 من صد عملية تسلل قامت بها قوات “قسد” على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج قرب قرية الكيارية".