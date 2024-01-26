إسرائيل تواصل قصفها الجنوب اللبناني
قصف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، بلدة حولا ومحيطها، وكفركلا وميس الجبل، وأطراف حامول والناقورة، حيث انفجر صاروخ اعتراضي أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية في أجوائها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق صاروخا اعتراضيا تجاه هدف مشبوه فوق البحر قبالة مستوطنة ليمان بالجليل الغربي.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم رصد صاروخين أطلقا من لبنان تجاه مستوطنة مرغليوت في الجليل الأعلى حيث دوت صفارات الإنذار.
وشهد يوم أمس الخميس، تطورات لافتة في مستوى تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب الله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه مواقع لحزب الله بينها مهبط طائرات في منطقة جزين، على بعد نحو 20 كيلومترا عن مستعمرة المطلة.
بالمقابل هاجمت ميليشيات حزب الله بطائرتين مسيرتين أحد مواقع منظومة الدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفار بلوم.
كما استهدف منشأة تجسسية في موقع جل العلام المقابل للناقورة، مستخدما سلاحا صاروخيا جديدا.
ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية التوثيق المصور الذي نشرته ميليشيا حزب الله عن العملية بأنه مقلق "لما يبدو أنه إصابة دقيقة جدا لصاروخ مضاد للدروع".
وتبادلت ميليشيا حزب الله إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ أن هاجم مسلحو حركة حماس الفلسطينية، إسرائيل من قطاع غزة، في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأجبر العنف على الحدود عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من الجانبين، وأثار مخاوف من تصاعد الصراع.