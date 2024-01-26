إسرائيل تواصل قصفها الجنوب اللبناني

قصف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، بلدة حولا ومحيطها، وكفركلا وميس الجبل، وأطراف حامول والناقورة، حيث انفجر صاروخ اعتراضي أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية في أجوائها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق صاروخا اعتراضيا تجاه هدف مشبوه فوق البحر قبالة مستوطنة ليمان بالجليل الغربي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم رصد صاروخين أطلقا من لبنان تجاه مستوطنة مرغليوت في الجليل الأعلى حيث دوت صفارات الإنذار.