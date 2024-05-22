"السلطة" و"حماس" ترحبان باعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين

لقي القرار المشترك الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الأربعاء، بالاعتراف بدولة فلسطين، ترحيبًا لدى الأوساط الفلسطينية.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان نقلته رويترز، "هذه الخطوة تعكس الحرص على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه"، وحثت دول العالم على أن تعترف بدولة فلسطين وحل الدولتين.

كذلك، رحّبت منظمة التحرير الفلسطينية بخطوة الدول الثلاث معتبرةً أنها "لحظات تاريخية".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ عبر حسابه على منصة إكس إنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تعرض له شعب فلسطين".

وعدّت حركة (حماس)، أن اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين "خطوةً مهمة" على طريق تثبيت حقوق الفلسطينيين في أرضهم وفي إقامة دولتهم، فيما وصفت منظمة التحرير الفلسطينية الأمر بـ"اللحظات التاريخية".

واعترفت الدول الأوروبية الثلاث مشتركة، بدولة فلسطين، بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

ودعت حركة حماس "الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا".

من جانبه، أكّد عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس أن "الاعتراف المتتالي هو النتيجة المباشرة لهذه المقاومة الباسلة والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني" معتبرًا أن هذه الاعترافات تمثل "نقطة تحول في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية وسيساعد على محاصرة الكيان (إسرائيل) ومن يدعمونه".

ورأى أن "هذا سيشجع دول كثيرة حول العالم للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة" معربًا عن تقديره "للشجاعة السياسية التي أظهرتها هذه الدول رغم الضغوطات الكبيرة".

وبحسب تعداد السلطة الفلسطينية، فإنّ 142 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة سبق أن اعترفت بدولة فلسطين.