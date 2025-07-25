نتنياهو: ندرس مع أمريكا خيارات بديلة لاستعادة الرهائن وإنهاء حكم حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن إسرائيل تدرس الآن مع حليفتها الولايات المتحدة خيارات بديلة لإعادة الرهائن من غزة وإنهاء حكم حركة حماس.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها "رويترز" أن هذه الخيارات تضمن السلام الدائم لإسرائيل.

وأشار إلى أن "المبعوث الأمريكي ويتكوف على حق وحماس هي العقبة أمام اتفاق إطلاق سراح الرهائن"، وفق قوله.

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وأعادت إسرائيل والولايات المتحدة وفديهما من المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل التشاور أمس الخميس، واتهم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حماس بعدم التصرف بحسن نية في المحادثات.

وتمثل تلك أحدث انتكاسة في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق من شأنه وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين محتجزين لدى حماس، وتحسين أوضاع الفلسطينيين الذين يعانون من أزمة إنسانية تتفاقم بشكل حاد.

وقال ويتكوف إن الوسطاء بذلوا جهدًا كبيرًا، لكن "لا يبدو أن حماس لديها تنسيق أو تتصرف بحسن نية".

وكتب على منصة "إكس": "سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقرارًا لسكان غزة".

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من جهتها ذكرت حركة حماس في بيان "نستغرب تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف السلبية تجاه موقف الحركة، في وقت عبر فيه الوسطاء عن ترحيبهم وارتياحهم لهذا الموقف البناء والإيجابي، الذي يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق شامل".

وأضافت: "تؤكد الحركة حرصها على استكمال المفاوضات والانخراط فيها بما يساهم في تذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".