فرنسا تستضيف اجتماعا بشأن المحتجزين في غزة

وبحث بايدن مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "الأحداث الأخيرة في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الجهود لإطلاق سراح الرهائن الذين خطفتهم حماس"، حسب ما أعلن البيت الأبيض، الجمعة، في حين أكد أنه لا يوجد إعلان "وشيك" بهذا الصدد.

وخُطف خلال هجوم حماس على إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، نحو 250 شخصا، لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية، ويرجح أنّ 28 على الأقل لقوا حتفهم.

وردّاً على الهجوم الذي أودى بحياة 1140 شخصا، أغلبهم مدنيون، وفق إسرائيل، تعهّدت الدولة العبرية بالقضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمّر أتبعت بعمليات برية، منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 26083 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.