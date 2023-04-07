"اليد القوية".. غارات على غزة ورد فلسطيني باتجاه المستوطنات

شنت المقاتلات الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، غارات على مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث استهدفت مواقع عسكرية تابعة لحماس، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي في توضيح أولي لمسار عملية "اليد القوية"، التي أطلقها ضد قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه تم "استهدف مساريْن للأنفاق وموقعيْن لتصنيع الأسلحة تابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة".