سياسيون لبنانيون يستهجنون تصريحات عبدالله بوحبيب بشأن الحرب

وعلق النائب في القوات اللبنانية غياث يزبك على ما جاء في تصريح وزير الخارجية، قائلًا: "كنا نتمنى أن يكون كلام وزير الخارجية كلامًا مسؤولًا، وإلا فالصمت أفضل".

وأضاف يزبك في تصريح لـ"إرم نيوز": " كان حري بالوزير عدم الكلام واستدراج جهنم إلى لبنان وكل شيء منهار، والخارجية تقفل القنصليات والسفارات في دول العالم.. والكل يشاهد أوضاع الجنوب المحزنة حيث الدفاع المدني غير قادر حتى على إخماد حريق. والمواطن لا يجد حتى حبة دواء".

بدورها، علقت النائبة المعارضة بولا يعقوبيان على ما جاء في حديث الوزير بو حبيب متسائلة "هل يعقل أن يكون لبنان مستعدًا للحرب وهو مهمل من قبل كل أركان الدولة والمسؤولين لدرجة أن المباني فيه تنهار، وأن طريق ضهر البيدر، وهو شريان أساس في بنيته التحتية، تطاله الانزلاقات؟".

وتابعت في حديثها لـ"إرم نيوز": "إن البلد مضروب دون أن تحلق أي طائرة إسرائيلية فوق أراضيه لتضربه، مضروب بأسوأ مافيا بالتاريخ، مضروب بأسوأ طبقة من الحراميّة تحكمه."

وتساءلت يعقوبيان من جديد "هل ينقص لبنان من يضربه بعد، وأن تأتيه الضربات تحديدًا من مجموعة مجرمة تسمّى اليوم بالجيش الإسرائيلي وهو كناية عن مجموعة أشرار ومجرمين تقتل وتبيد البشر؟"

وأردفت: "نحن لسنا بقادرين على أي شكل من أشكال الحرب. نحن لسنا فقط غير جاهزين للحرب، نحن غير جاهزين لأي شيء ولا حتى للسلم، لأن طبقة من المافيا الكذابة تحكمنا ولم تترك شيئًا في البلد لم تنهبه. "

وناشدت يعقوبيان الحكام بالقول: "فليوقفوا الجنون جميعًا، لأن البلد لم يعد يحتمل تنطّحًا لا أعرف أسبابه."