وسط تدريبات مفاجئة.. الجيش الإسرائيلي يكشف ملامح خطة احتلال غزة

كشف مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن وضع خطة عامة لاحتلال مدينة غزة سيستغرق أسبوعًا على الأقل، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت"، الجمعة، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب مصادر في الجيش نقلت عنها هيئة البث الإسرائيلية، يعتمد هذا أيضًا على الخطة العملياتية التي لم تُحدد بعد، وسط مناورة مفاجئة لهيئة الأركان العامة، بقيادة إيال زامير، انطلقت فجر اليوم، ضمن حملة متعددة السيناريوهات.

وأضافت: "من بين أمور أخرى، من الضروري تحديد ما إذا كانت القوات ستدخل غزة من عدة جهات، وما إذا كانت ستنفذ عمليات ميدانية على مراحل".

وبحسب هيئة البث، فإن الجيش الإسرائيلي لا يعلم حتى الآن عدد الفرق التي ستُنشر في قطاع غزة، ولا حجم قوات الاحتياط التي ستُنشر لتنفيذ الخطة التي يجري صياغتها.

مع ذلك، يُشير الجيش الإسرائيلي إلى ضرورة نقل التشكيل النظامي إلى القطاع، ونقل قوات الاحتياط إلى قطاعات أخرى، لذا، لا يُعرف حتى الآن عدد قوات الاحتياط اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، بحسب التقرير العبري.

تمرين مفاجئ

في الإطار، انطلقت صباح اليوم مناورة مفاجئة لهيئة الأركان العامة، بقيادة إيال زامير، الذي وصل شخصيا إلى مقر القيادة العليا في بير كيريا في تل أبيب، لدراسة "السيناريوهات المتطرفة" في مقرات القوات الجوية والبحرية والعمليات والقيادة، كجزء من استخلاص الدروس من هجوم 7 أكتوبر 2023، وضمن حملة متعددة السيناريوهات.

وتم تنفيذ التدريب، وفق تقرير هيئة البث الإسرائيلية، بشكل مقصود بعد نهاية الأسبوع، نظرا لأن جزءا كبيرا من عناصر الجيش الإسرائيلي في إجازة هذا الأسبوع، في حين تم جلب مسؤولين من الداخل وتعزيزات لاختبار جاهزية القوات في الجو، وعلى الأرض، وفي القوات الخاصة، وأيضا في سلسلة القيادة في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي.

وتضمنت المناورة التي استمرت نحو 5 ساعات، اقتحاما بريا لـ"الإرهابيين"، وهجوما بطائرة مسيّرة انتحارية على مطار رامون في منطقة العربة، وإطلاق صواريخ من الشمال ووابل من الصواريخ من إيران، وإطلاق طائرات مسيرة على منصة من اليمن، وهجومين لإطلاق النار في الضفة الغربية، وصلت إحداهما إلى الطريق السريع 6.

وقال ضباط شاركوا في التمرين إن "إحدى الثغرات في التمرين كانت على الحدود الشرقية، حيث استغرق الأمر وقتا لنشر ما يكفي من القوات البرية والقوات الجوية في القطاع في وقت كاف".

إدانات متتالية

في الوقت ذاته، أدان عدد من سفراء الأمم المتحدة من الدول الغربية قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال مدينة غزة، مطالبين إياها بالتراجع عن هذا القرار.

ومثّل مجموعة السفراء السفير السلوفيني لدى الأمم المتحدة، سامويل زبوغار، الذي حذّر من أن توسّع النشاط العسكري في غزة يُثير المزيد من المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي. ودعا إسرائيل إلى عدم تنفيذ هذا القرار.

وأضاف زبوغار، أن على حماس نزع سلاحها وعدم المشاركة في الحكومة الفلسطينية المُقبلة في غزة.