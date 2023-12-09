"التايمز": الجيش الإسرائيلي يخوض عملية معقَّدة ضد شبكة الأنفاق

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يشارك في عملية معقَّدة ضد شبكة الأنفاق الواسعة التابعة لحماس في غزة، حيث استخدم في البداية الغارات الجوية لاستهداف فروع الأنفاق الرئيسة، مما تسبب في دمار كبير، وفي وقت لاحق، تم استخدام الكلاب والروبوتات والمتفجرات، بما في ذلك الرغوة المتفجرة، لتحييد فتحات الأنفاق، ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف 800 من فتحات الأنفاق، ودمّر 500 منها، لكن الخبراء يشيرون إلى أن السيطرة الكاملة قد تكون صعبة.

وتطرح العملية تحديات فريدة من نوعها، حيث إن الخوف من الاختطاف دفع الجنود إلى إصدار أوامر بدخول الأنفاق فقط عند الضرورة القصوى.

وتنقل الصحيفة عن أنتوني كينغ، المتخصص في حرب المدن، أنه على الرغم من إمكانية تدهور حركة حماس، ونظام الأنفاق، بشكل كبير، إلا أن السيطرة عليها بالكامل قد لا تكون قابلة للتحقيق بشكل كامل.

من جانبه، يشير المقدم عميت، وهو مهندس، إلى استخدام الألغام الأرضية، وعمليات البحث الدقيقة عن مداخل الأنفاق في المناطق التي تم تطهيرها.

ويتوقع عميت التعامل مع الأنفاق لعدة أشهر، حتى لو انتهت الحرب فوق الأرض خلال أسابيع قليلة، لكن مصير مقاتلي "حماس" المحاصرين تحت الأرض، والاستسلام المحتمل، والرهائن المتبقين غير مؤكد.

واختتم بالقول إن ما سيحدث في النهاية أيضًا هو مسألة تكهنات، وإن مقاتلي حماس يمكن أن يكونوا محاصرين ويموتون تحت الأرض في أنفاق منهارة جزئيًا، وسنرى ما إذا كان الآخرون سيستسلمون في نهاية المطاف، بما في ذلك كبار قادة حماس، وكذلك مصير الرهائن المتبقين.

المصدر: صحيفة التايمز البريطانية